Тренер сборной Казахстана об итогах Мемориала Гранаткина: Я горжусь своими ребятами

В финале турнира его подопечные уступили России (0:1). Единственный гол был забит в первом тайме дальним ударом, который нанес защитник Никита Поляков.

— В первую очередь мы хотим поблагодарить организаторов за этот прекрасный турнир. Все прошло на высоком уровне. Была проделана колоссальная работа, — цитирует Кузнецова официальный сайт Мемориала Гранаткина. — Я поздравляю сборную России с завоеванием трофея. Своими ребятами я горжусь: они могут ходить с гордо поднятой головой, но — не с задранным носом!

Сегодня, впрочем, как и в предыдущих играх, мы стремились только к победе. Конечно, было предматчевое волнение — как без этого: играем в финале, с хозяевами турнира! Поэтому, в первой половине встречи мы действовали не так, как хотелось. В перерыве пришлось игрокам даже немного «навтыкать». Зато во втором тайме мы уже увидели ту игру, которую и требовали от команды. Думаю, что во второй половине мы играли, как минимум, на равных с соперником, создавали голевые моменты.

— В вашей сборной многие отмечают игру двух футболистов, выступающих под седьмым и девятым номером (Айдос Орал и Еркебулан Сейдахмет). Нет ли у команды зависимости от игры этих исполнителей?

— Абсолютно нет! Я уже отмечал, что для меня важна команда. Она играет. У нас всегда есть, кем заменить игрока. У нас нет любимчиков. Если кто-то не будет выполнять тренерских установок, найдем других футболистов, более старательных. Мало того, если помните, я уже говорил, что «Астана» не отпустила к нам несколько ведущих игроков. Так вот, теперь ситуация поменялась. У них появились конкуренты. И еще не известно, кто выиграет.

— На трибунах было много ваших болельщиков…

— Мы благодарны всем своим болельщикам, которые поддерживали нас на трибунах, дома перед экранами телевизоров и компьютеров. После нашего выхода из группы сюда, в Санкт-Петербург, приехала внушительная делегация казахстанского футбола во главе с Президентом Сеильдой Байшаковым, приехал консул Казахстана. Много людей. Ажиотаж вокруг турнира и финала у нас на родине был огромный. Делали афиши. Знаю, что даже решался вопрос о трансляции матча на Первом государственном канале. Но не успели организовать.

— Турнир закончился. Какие будут замечания и пожелания организаторам?

— Я уже поблагодарил и добрыми словами отметил всех. Еще хочу сказать спасибо за то, что сроки сдвинули немного к середине января. А то, учитывая, что я совсем недавно с командой, мне бы пришлось встречать Новый год здесь, чего не хотелось бы!

Отметим, что выход в финал Мемориала Гранаткина теперь считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.