Лучший игрок Мемориала Гранаткина-2017 отметил нападающего сборной Казахстана
Центральный защитник сборной России Никита Каккоев, представлявший на Мемориале Гранаткина-2017 Академию «Зенит», был признан лучшим игроком турнира.
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После финального матча со сборной Казахстана (1:0), он рассказал о том, кто из футболистов соперника ему понравился.
— Я бы отметил нападающего из Казахстана, девятого номера (Сейдахмет Еркебулан, ставший лучшим нападающим турнира, — «Спорт День за Днем»). Очень техничный парень, с ударом. Но нам удалось его сдержать, — сказал Каккоев.
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