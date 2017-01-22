Лучший игрок Мемориала Гранаткина-2017 отметил нападающего сборной Казахстана

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После финального матча со сборной Казахстана (1:0), он рассказал о том, кто из футболистов соперника ему понравился.



— Я бы отметил нападающего из Казахстана, девятого номера (Сейдахмет Еркебулан, ставший лучшим нападающим турнира, — «Спорт День за Днем»). Очень техничный парень, с ударом. Но нам удалось его сдержать, — сказал Каккоев.