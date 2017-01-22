Кабананге поставили самую высокую оценку за матч с Кот-д’Ивуаром

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Во втором матче группового этапа Кубка африканских наций-2017 против сборной Кот-д’Ивуара Кабананга отметился голом и результативной передачей. От издания Sports.cd он получил наивысшую оценку — 7. Также «семерку» получил его партнер по сборной Нескенс Кебано.



Ранее Кабанангу назвал лучшим игроком матча в составе сборной ДР Конго сайт Vavel.com, а журналисты некоторых африканских изданий восхитились игрой форварда «Астаны» на турнире. Напомним, ранее гол Кабананги принес победу сборной ДР Конго над командой Марокко (1:0).