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22 января 2017, 10:21 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Кабананге поставили самую высокую оценку за матч с Кот-д’Ивуаром

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга удостоился хорошего отзыва о своей игре с Кот-д’Ивуаром (2:2) от национального конголезского спортивного портала Sports.cd, сообщает Sports.kz.

Нападающий <span class=error>Астаны</span> и сборной ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> удостоился хорошего отзыва о своей игре с Кот-д'Ивуаром (2:2) от национального конголезского спортивного портала Sports.cd сообщает Sports.kz. Увеличить
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Во втором матче группового этапа Кубка африканских наций-2017 против сборной Кот-д’Ивуара Кабананга отметился голом и результативной передачей. От издания Sports.cd он получил наивысшую оценку — 7. Также «семерку» получил его партнер по сборной Нескенс Кебано.

Ранее Кабанангу назвал лучшим игроком матча в составе сборной ДР Конго сайт Vavel.com, а журналисты некоторых африканских изданий восхитились игрой форварда «Астаны» на турнире. Напомним, ранее гол Кабананги принес победу сборной ДР Конго над командой Марокко (1:0).

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