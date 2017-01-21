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21 января 2017, 22:05 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Ганские футболисты победили малийцев и вышли в плей-офф Кубка африканских наций

МОСКВА, 21 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной Ганы обыграли команду Мали во втором туре группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне, и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.

Встреча группы D, состоявшаяся в субботу в городе Порт-Жантиль, завершилась со счетом 1:0 в пользу ганцев. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Асамоа Гьян.

Лидер квартета сборная Гана набрала 6 очков и уже не опустится ниже второго места, что гарантирует ей место в плей-офф. Команда Мали с 1 баллом занимает третью строчку в группе.

В заключительном туре группового этапа 25 января ганцы сыграют со сборной Египта, а малийцы встретятся с командой Уганды.

Победитель Кубка африканских наций выступит на Кубке конфедераций, матчи которого с 17 июня по 2 июля 2017 года пройдут в Казани, Сочи, Санкт-Петербурге и Москве.

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