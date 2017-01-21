Ганские футболисты победили малийцев и вышли в плей-офф Кубка африканских наций

Встреча группы D, состоявшаяся в субботу в городе Порт-Жантиль, завершилась со счетом 1:0 в пользу ганцев. Единственный мяч в игре на 21-й минуте забил Асамоа Гьян.

Лидер квартета сборная Гана набрала 6 очков и уже не опустится ниже второго места, что гарантирует ей место в плей-офф. Команда Мали с 1 баллом занимает третью строчку в группе.

В заключительном туре группового этапа 25 января ганцы сыграют со сборной Египта, а малийцы встретятся с командой Уганды.