Ганские футболисты победили малийцев и вышли в плей-офф Кубка африканских наций
МОСКВА, 21 янв —
Р-Спорт. Футболисты сборной Ганы обыграли команду Мали во втором туре группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне, и досрочно обеспечили себе выход в плей-офф турнира.
Встреча группы D, состоявшаяся в субботу в городе
Лидер квартета сборная Гана набрала 6 очков и уже не опустится ниже второго места, что гарантирует ей место в
В заключительном туре группового этапа 25 января ганцы сыграют со сборной Египта, а малийцы встретятся с командой Уганды.
Победитель Кубка африканских наций выступит на Кубке конфедераций, матчи которого с 17 июня по 2 июля 2017 года пройдут в Казани, Сочи,
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