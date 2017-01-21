Футболисты сборной Петербурга заняли третье место на Мемориале Гранаткина
МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная
Санкт-Петербурга по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла сверстников из команды Греции со счетом 4:2 в матче за третье место Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт- Петербурге.
В составе победителей два гола на счету Ефрема Вартаняна, еще по разу отличились Никита Колдунов и Руслан Казаков. У проигравших мячи забили Афанасиос Костанасиос и Георгиос Тзоварас.
Позже в субботу в финале сыграют сборные России и Казахстана.
Мемориал Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает
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