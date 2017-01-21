Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28506339/
21 января 2017, 18:17 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболисты сборной Петербурга заняли третье место на Мемориале Гранаткина

МОСКВА, 21 января. /ТАСС/. Сборная Санкт-Петербурга по футболу, составленная из игроков не старше 18 лет, обыграла сверстников из команды Греции со счетом 4:2 в матче за третье место Мемориала Гранаткина, который проходит в Санкт- Петербурге.

В составе победителей два гола на счету Ефрема Вартаняна, еще по разу отличились Никита Колдунов и Руслан Казаков. У проигравших мячи забили Афанасиос Костанасиос и Георгиос Тзоварас.

Позже в субботу в финале сыграют сборные России и Казахстана.

Мемориал Гранаткина впервые прошел в Москве в 1981 году и завершился победой сборной ФРГ. Несколько турниров прошли в столице, с 2006 года мемориал принимает Санкт-Петербург. Сборные СССР и России выигрывали главный приз 18 раз, четыре титула на счету юношей из ФРГ/Германии. Год назад кубок достался сборной Словении.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Сборная России по футболу не сыграет на «Зенит-Арене» до Кубка конфедераций

Сборная России по футболу не сыграет на «Зенит-Арене» до Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу до Кубка конфедераций 2017 года не будет проводить товарищеский матчи на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
21 января

Мутко: Абрамович заинтересован в финансировании детско-юношеского футбола в России

РФС работает над проведением в июне матча между сборными России и Бразилии

Сборная России по футболу не сыграет на "Зенит-Арене" до Кубка конфедераций