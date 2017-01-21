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21 января 2017, 17:48 | Футбол: Сборные | ТАСС

Сборная России по футболу не сыграет на «Зенит-Арене» до Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу до Кубка конфедераций 2017 года не будет проводить товарищеский матчи на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Администрация <nobr>Санкт-Петербурга</nobr> получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона 29 декабря. Увеличить
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Администрация Санкт-Петербурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона 29 декабря. Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

«Очень хотелось, чтобы сборная сыграла на новом стадионе в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций, но не получится. Во-первых ввиду климатических условий мы будем беречь газон, а во-вторых, у нас окно есть только в июне. А по регламенту Кубка конфедераций за два месяца мы не можем проводить на стадионе зрелищные события, а за месяц — футбольные матчи», — сказал Мутко.

«Мы обречены не сыграть (в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций)», — добавил глава РФС.

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РФС работает над проведением в июне матча между сборными России и Бразилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) работает над организацией в преддверии Кубка конфедераций матча между сборными России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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