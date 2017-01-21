Сборная России по футболу не сыграет на «Зенит-Арене» до Кубка конфедераций
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу до Кубка конфедераций 2017 года не будет проводить товарищеский матчи на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Очень хотелось, чтобы сборная сыграла на новом стадионе в
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