Сборная России по футболу не сыграет на «Зенит-Арене» до Кубка конфедераций

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Администрация Санкт-Петербурга получила разрешение на ввод в эксплуатацию стадиона 29 декабря. Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

«Очень хотелось, чтобы сборная сыграла на новом стадионе в Санкт-Петербурге до Кубка конфедераций, но не получится. Во-первых ввиду климатических условий мы будем беречь газон, а во-вторых, у нас окно есть только в июне. А по регламенту Кубка конфедераций за два месяца мы не можем проводить на стадионе зрелищные события, а за месяц — футбольные матчи», — сказал Мутко.