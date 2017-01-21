Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28506240/
21 января 2017, 17:41 | Футбол: Сборные | ТАСС

РФС работает над проведением в июне матча между сборными России и Бразилии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) работает над организацией в преддверии Кубка конфедераций матча между сборными России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

По словам главы РФС Виталия Мутко он общался по этому поводу на прошлой неделе когда был в Цюрихе. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Когда я был на прошлой неделе в Цюрихе, мы общались по поводу товарищеского матча с бразильцами. Работаем, пока надо потерпеть. У бразильцев запланирована игра в Австралии с Аргентиной (в июне 2017 года — прим. ТАСС), все билеты проданы. Мы работаем над тем, чтобы вторую игру в июне они провели с нами», — сказал Мутко.

Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани с 17 июня по 2 июля. Сборная России сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

Сборная России
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Сборная России по футболу не сыграет на «Зенит-Арене» до Кубка конфедераций

Сборная России по футболу не сыграет на «Зенит-Арене» до Кубка конфедераций

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Сборная России по футболу до Кубка конфедераций 2017 года не будет проводить товарищеский матчи на новом стадионе в Санкт-Петербурге. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Еще 7 новостей  Все новости
21 января

Мутко: Абрамович заинтересован в финансировании детско-юношеского футбола в России

РФС работает над проведением в июне матча между сборными России и Бразилии

Сборная России по футболу не сыграет на "Зенит-Арене" до Кубка конфедераций