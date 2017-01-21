РФС работает над проведением в июне матча между сборными России и Бразилии
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Российский футбольный союз (РФС) работает над организацией в преддверии Кубка конфедераций матча между сборными России и Бразилии. Об этом ТАСС сообщил вице- премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
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«Когда я был на прошлой неделе в Цюрихе, мы общались по поводу товарищеского матча с бразильцами. Работаем, пока надо потерпеть. У бразильцев запланирована игра в Австралии с Аргентиной (в июне 2017 года — прим. ТАСС), все билеты проданы. Мы работаем над тем, чтобы вторую игру в июне они провели с нами», — сказал Мутко.
Матчи Кубка конфедераций пройдут в Москве,
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