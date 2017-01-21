Мутко: Совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и «Спартаке-2» исключено

Ранее первый вице-президент РФС Никита Симонян рассказал ТАСС, что Бушманов будет назначен на пост старшего тренера молодежной сборной России.

«Вариант совмещения Бушмановым должностей в молодежной сборной и в “Спартаке-2” исключен. Я говорил, что в понедельник-вторник мы все это объявим, но мы все куда-то спешим», — сказал Мутко.

Также вице-премьер отметил, что на следующей неделе РФС начнет более активно запускать всю систему управления организации. «Валерий Непомнящий? Я говорю, на следующей неделе мы будем в более активную фазу запускать всю систему управления РФС», — рассказал Мутко.

Тренерская карьера Бушманова началась в 2004 году, когда он стал старшим тренером дублирующего состава ярославского «Шинника». Затем специалист работал старшим тренером в дубле раменского «Сатурна», в московском «Локомотиве» и «Химках». С лета 2013 года Бушманов являлся главным тренером «Спартака-2».