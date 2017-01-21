Мутко: Совмещение Бушмановым должностей в молодежной сборной и «Спартаке-2» исключено
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 января. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Совмещение главным тренером московского «Спартака-2» Евгением Бушмановым должностей в молодежной сборной России и столичном клубе исключено. Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.
Ранее первый
«Вариант совмещения Бушмановым должностей в молодежной сборной и в “Спартаке-2” исключен. Я говорил, что в
Также
Тренерская карьера Бушманова началась в 2004 году, когда он стал старшим тренером дублирующего состава ярославского «Шинника». Затем специалист работал старшим тренером в дубле раменского «Сатурна», в московском «Локомотиве» и «Химках». С лета 2013 года Бушманов являлся главным тренером «Спартака-2».
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