Африканские журналисты восхищаются игрой Кабананги

В матче с Кот-д’Ивуаром конголезский форвард отметился голом и результативной передачей.



«Этот матч определенно станет лучшим на КАН-2017! Кабананга! Великолепный прыжок. Великолепный гол», — пишет Тьерри Ньянн (TV3 Network).



«Кабананга выпрыгнул, завис в воздухе и мощно отправил мяч в сетку», — вторит ему Сулейман Фоларен (BBC, ESPN).



«Для футболиста, который вообще не должен был играть на Кубке африканских наций, Кабананга смотрится просто отлично. Теперь понятно, почему Ибенже отказался от Каге в его пользу», — резюмирует Давид Калфа (Afrique Foot).



Напомним, в двух матчах на Кубке африканских наций-2017 Жуниор Кабананга забил два гола и заработал один ассистентский балл.