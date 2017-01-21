Африканские журналисты восхищаются игрой Кабананги
Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга продолжает удивлять журналистов своей результативной игрой на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.
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В матче с Кот-д’Ивуаром конголезский форвард отметился голом и результативной передачей.
«Этот матч определенно станет лучшим на КАН-2017! Кабананга! Великолепный прыжок. Великолепный гол», — пишет Тьерри Ньянн (TV3 Network).
«Кабананга выпрыгнул, завис в воздухе и мощно отправил мяч в сетку», — вторит ему Сулейман Фоларен (BBC, ESPN).
«Для футболиста, который вообще не должен был играть на Кубке африканских наций, Кабананга смотрится просто отлично. Теперь понятно, почему Ибенже отказался от Каге в его пользу», — резюмирует Давид Калфа (Afrique Foot).
Напомним, в двух матчах на Кубке африканских наций-2017 Жуниор Кабананга забил два гола и заработал один ассистентский балл.
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