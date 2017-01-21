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21 января 2017, 17:27 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Африканские журналисты восхищаются игрой Кабананги

Нападающий «Астаны» и сборной ДР Конго Жуниор Кабананга продолжает удивлять журналистов своей результативной игрой на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.

Нападающий <span class=error>Астаны</span> и сборной ДР Конго <span class=error>Жуниор</span> <span class=error>Кабананга</span> продолжает удивлять журналистов своей результативной игрой на Кубке африканских наций-2017 сообщает Sports.kz. Увеличить
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В матче с Кот-д’Ивуаром конголезский форвард отметился голом и результативной передачей.

«Этот матч определенно станет лучшим на КАН-2017! Кабананга! Великолепный прыжок. Великолепный гол», — пишет Тьерри Ньянн (TV3 Network).

«Кабананга выпрыгнул, завис в воздухе и мощно отправил мяч в сетку», — вторит ему Сулейман Фоларен (BBC, ESPN).

«Для футболиста, который вообще не должен был играть на Кубке африканских наций, Кабананга смотрится просто отлично. Теперь понятно, почему Ибенже отказался от Каге в его пользу», — резюмирует Давид Калфа (Afrique Foot).

Напомним, в двух матчах на Кубке африканских наций-2017 Жуниор Кабананга забил два гола и заработал один ассистентский балл.

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