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https://sport.mail.ru/news/football-national/28505741/
21 января 2017, 16:24 | Футбол: Сборные | Советский спорт

Валерий Карпин: Сборная Белоруссии? Ничего не могу сказать по этому поводу

Российский тренер Валерий Карпин прокомментировал информацию о том, что он может возглавить сборную Белоруссии.

Российский тренер Валерий <span class=error>Карпин</span> прокомментировал информацию о том что он может возглавить сборную Белоруссии. Увеличить
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«Ничего не могу сказать по этому поводу», — цитирует Карпина Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что среди кандидатов на пост главного тренера сборной Белоруссии три российских специалиста. Это Николай Писарев, Александр Бородюк и Валерий Карпин.

Валерий Карпин ранее тренировал «Спартак», «Мальорку» и «Торпедо» (Армавир). Сейчас он является экспертом канала «Матч ТВ». Николай Писарев тренировал молодежную сборную России. Он заявлял, что хочет сосредоточиться на клубной работе и сейчас рассматривает предложения.

Последним местом работы Александра Бородюка был «Кайрат», где он пробыл всего месяц. Тренировал «Торпедо», молодежную сборную России, был и.о. главного тренера сборной России, входил в тренерский штаб сборной в качестве помощника Гуса Хиддинка и Дика Адвоката.

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