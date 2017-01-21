Молодежная сборная Казахстана начинает УТС в Талгаре
Молодежная сборная Казахстана 22 января начинает первый
учебно-тренировочный сбор под руководством Владимира Никитенко на базе Национальной сборной в Талгаре. УТС продлится до 2 февраля.
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Видимо, что-то случилось...
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Тренерский штаб сборной на УТС вызвал следующих футболистов:
Вратари: Дмитрий Колбунцов («Алтай»), Султан Басурманов («Тобол»);
Защитники: Карам Султанов («Кызыл-Жар СК»), Амир Калабаев («Астана»), Адилет Кенесбек («Тараз»), Александр Жуков («Тобол»), Бекзат Шадманов («Тараз»), Арман Алипбек («Ордабасы»), Александр Соколенко («Кызыл-Жар СК»), Султан Абильгазы («Окжетпес»);
Полузащитники: Адилет Абденаби («Тараз»), Шейхислам Кулахметов («Алтай»), Самат Шамши («Ордабасы»), Даулет Зайнетдинов («Астана»), Бекзат Кабылан («Каспий»), Куаныш Калмуратов («Атырау»), Рамиз Муканов («Тобол»), Жахангир Ходжанов («Кыран»), Наурызбек Жагоров («Атырау»);
Нападающие: Владислав Васильев («Шахтер»), Вячеслав Путинцев («Шахтер»), Темирлан Эльмурзаев («Тобол»), Максим Федин («Окжетпес»).
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