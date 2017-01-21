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https://sport.mail.ru/news/football-national/28505523/
21 января 2017, 15:37 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Молодежная сборная Казахстана начинает УТС в Талгаре

Молодежная сборная Казахстана 22 января начинает первый учебно-тренировочный сбор под руководством Владимира Никитенко на базе Национальной сборной в Талгаре. УТС продлится до 2 февраля.

Молодежная сборная Казахстана 22 января начинает первый <nobr>учебно-тренировочный</nobr> сбор под руководством Владимира Никитенко на базе Национальной сборной в <span class=error>Талгаре</span>. <span class=error>УТС</span> продлится до 2 февраля. Увеличить
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Тренерский штаб сборной на УТС вызвал следующих футболистов:

Вратари: Дмитрий Колбунцов («Алтай»), Султан Басурманов («Тобол»);

Защитники: Карам Султанов («Кызыл-Жар СК»), Амир Калабаев («Астана»), Адилет Кенесбек («Тараз»), Александр Жуков («Тобол»), Бекзат Шадманов («Тараз»), Арман Алипбек («Ордабасы»), Александр Соколенко («Кызыл-Жар СК»), Султан Абильгазы («Окжетпес»);

Полузащитники: Адилет Абденаби («Тараз»), Шейхислам Кулахметов («Алтай»), Самат Шамши («Ордабасы»), Даулет Зайнетдинов («Астана»), Бекзат Кабылан («Каспий»), Куаныш Калмуратов («Атырау»), Рамиз Муканов («Тобол»), Жахангир Ходжанов («Кыран»), Наурызбек Жагоров («Атырау»);

Нападающие: Владислав Васильев («Шахтер»), Вячеслав Путинцев («Шахтер»), Темирлан Эльмурзаев («Тобол»), Максим Федин («Окжетпес»).

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