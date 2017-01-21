Кирилл Альшевский: Очень много сил оставили на групповом этапе

Как оцените сегодняшний матч? Чего не хватило для достижения положительного результата?

Элементарно не хватило сил. Я считаю, что результат полностью закономерен. Мы очень много сил оставили на групповом этапе: постоянно отыгрывались, тратя силы на прессинг. Сборная России создала больше голевых моментов, поэтому победа их команды закономерна.

В последних матчах у команды не получались первые таймы. Заостряли внимание игроков на этом моменте?

В прошлых играх что-то не получалось в первой половине встречи — акцентировали внимание ребят именно на этих ошибках, разбирали их. Я не скажу, что у нас были полностью провальные первые таймы — просто не получались определенные эпизоды игры, которые приводили к негативным последствиям.

Россияне с самого старта включили мощный прессинг. Готовы ли были ребята к этому?