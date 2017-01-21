Кирилл Альшевский: Очень много сил оставили на групповом этапе
Главный тренер юношеской сборной Беларуси (U-17) Кирилл Альшевский подвел итоги матча против команды России.
Как оцените сегодняшний матч? Чего не хватило для достижения положительного результата?
Элементарно не хватило сил. Я считаю, что результат полностью закономерен. Мы очень много сил оставили на групповом этапе: постоянно отыгрывались, тратя силы на прессинг. Сборная России создала больше голевых моментов, поэтому победа их команды закономерна.
В последних матчах у команды не получались первые таймы. Заостряли внимание игроков на этом моменте?
В прошлых играх
Россияне с самого старта включили мощный прессинг. Готовы ли были ребята к этому?
Будем анализировать игру. На мой взгляд, особой пользы от того, что они поднимались так высоко нет. По большому счету ничего гости от этого не выжали. Да, не дали нам возможность
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