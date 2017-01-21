«Хочу славы, а не денег». История участника Кубка Конфедераций Рауля Хименеса
«Советский спорт» рассказывает о нападающем «Бенфики» и сборной Мексики Рауле Хименесе, который стал самым дорогим мексиканским игроком в истории.
Как не попасть в «Вест Хэм»…
25-летний Хименес считается одним из самых талантливых игроков нового мексиканского поколения. Однако, кажется, он до сих пор не реализовал все свои возможности и не раскрыл потенциал.
В 2014 году Рауля перетащил в Европу мадридский «Атлетико», заплатив «Америке» примерно 10 миллионов евро. Так нападающий стал самой дорогой продажей из Мексики в Европу. Но в Испании у Хименеса закрепиться не получилось.
В августе 2015 года форвард мог оказаться в английской
Но неожиданно в спор за футболиста вклинивается «Бенфика». Мендеш сообщает Хименесу, что португальский вариант намного предпочтительнее. Но что же делать с «Вест Хэмом»? С командой ведь все согласовали. Выход оказался простым. Хименес просто не появился на медосмотре. На следующий день он позвонил руководству английского клуба и сказал, что не успел на самолёт, так как… проспал.
После этого «Бенфика» нажала на газ, быстро согласовала аренду с «Атлетико», и заплатила 3 миллиона евро за 50 процентов прав на игрока.
Стать самым дорогим «лавочником» «Бенфики»…
Впрочем, португальцы быстро предложили Хименесу пятилетний контракт, и заплатили «Атлетико» 22 миллиона евро. Так Хименес стал автором еще одного рекорда (и опять финансового) — самым дорогим приобретением в истории португальской команды. Ну и конечно самым дорогим мексиканцем всех времен. Тем удивительнее факт, что в прошлом сезоне форвард выходил в стартовом составе всего 15 раз.
Недавно «Бенфика» имела возможность выгодно продать игрока в Китай. Но Хименес отказался от азиатских денег. «Хочу футбольной славы, а не денег», — эти слова игрока несколько недель назад разошлись по всем португальским и испанским газетам. Уже в твиттере Хименес ответил на реплику журналиста, который удивился, что «Бенфика» упустила столь выгодную сделку. «В этом клубе мнение игрока
… и джокером португальцев
Да и наверняка в «Бенфике» не сильно расстроились
Хименес — фанат фильма «Я — легенда», и признается, что хотел бы стать лучшим бомбардиром сборной Мексики, будь то на Кубке Конфедераций или на ЧМ-2018. Кстати, в случае
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