Роман Киренкин: Многие приехали прямо из отпуска и к концу турнира накопили усталость
Главный тренер юниорской сборной Беларуси (U-19) подвел итоги заключительной игры на «Мемориале Валентина Гранаткина», в которой наши уступили команде Азербайджана.
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Видимо, что-то случилось...
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Обидно проигрывать, пропустив гол за минуту до конца добавленного времени
Сборные Азербайджана и Беларуси пятый год подряд встречаются в заключительном матче Мемориала Гранаткина, то есть разыгрывают между собой
На мой взгляд, в первую очередь стоит говорить о разных стилях. Футболисты из южных стран очень хорошо обращаются с мячом, техничные, умные, быстрые. С играющими командами встречаться всегда приятно. Мы тоже стараемся быть такой командой. Уровень же более объективно было бы оценивать в разгар сезона, в то время сейчас многие приехали прямо из отпуска и к концу турнира накопили усталость. Сыграли, получили информацию, сделали выводы, двигаемся дальше.
Насколько вас устраивают сроки проведения Мемориала Гранаткина?
Сроки нормальные, Питер — отличный город, красивый. Особенно в новогодние праздники, когда все светится. В сборную России, насколько я знаю, даже сейчас не отпустили многих игроков, что уж говорить про февраль или март. Если ставить задачу обязательно выиграть Мемориал Гранаткина, то надо собираться недели за три до начала и готовиться. Наша же цель — получить информацию о футболистах, посмотреть, кто прибавил или сбавил за год. Товарищеские игры не дают полной картины, в них нет такого давления. Здесь же идет турнир, борьба за места — характер и качества игроков проявляются более ярко, — приводит слова тренера bff.by.
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