Украинские футболистки разгромили Мьянму

В стартовом матче, который прошел в четверг, наша сборная со счетом 4:0 разгромила Мьянму, сообщает «Сегодня».

После удачного старта на турнире футболистки получили свободное время и провели его, осматривая Фошань.

21 января, в 13:35 по киевскому времени, сборная Украины сыграет с Таиландом.