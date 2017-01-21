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https://sport.mail.ru/news/football-national/28503763/
21 января 2017, 11:28 | Футбол: Сборные | Comments.ua

Украинские футболистки разгромили Мьянму

Женская сборная Украины по футболу принимает участие в международном турнире CFA International Women’s Football Tournament в китайском городе Фошань.

В стартовом матче, который прошел в четверг, наша сборная со счетом 4:0 разгромила Мьянму, сообщает «Сегодня».

После удачного старта на турнире футболистки получили свободное время и провели его, осматривая Фошань.

21 января, в 13:35 по киевскому времени, сборная Украины сыграет с Таиландом.

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