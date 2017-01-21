The Guardian: «Даже Квазимодо не смог бы предсказать гол Кабананги Кот-д’Ивуару!»

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«Сборная ДР Конго вновь выходит вперед! Такого не мог предсказать даже Квазимодо! Тиссеран перевел мяч длинным кроссом на правый фланг, откуда Мубеле выдал великолепный навес в штрафную. Кабананга, преступным образом не опекаемый защитниками Кот-д’Ивуара, головой уверенно вколотил мяч в ворота Гбоуо!» — пишет ведущий онлайн-трансляции.



Фраза «Всё это предсказал Квазимодо» стала мемом после выхода одного из эпизодов сериала «Клан Сопрано», где один из героев перепутал Квазимодо, горбуна из Нотр-Дама, с известным предсказателем Нострадамусом.



Отметим, что на Кубке африканских наций-2017 Жуниор Кабананга уже сумел отметиться двумя голами и результативной передачей. Заключительный матч группового этапа сборная ДР Конго проведет против команды Того.