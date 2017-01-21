Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28503651/
21 января 2017, 10:54 | Футбол: Сборные | Sports.kz

The Guardian: «Даже Квазимодо не смог бы предсказать гол Кабананги Кот-д’Ивуару!»

Британское издание The Guardian отреагировало на гол нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги и сборной ДР Конго в ворота сборной Кот-д’Ивуара на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.

Британское издание The Guardian отреагировало на гол нападающего <span class=error>Астаны</span> <span class=error>Жуниора</span> <span class=error>Кабананги</span> и сборной ДР Конго в ворота сборной Кот-д'Ивуара на Кубке африканских наций-2017 сообщает Sports.kz. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Сборная ДР Конго вновь выходит вперед! Такого не мог предсказать даже Квазимодо! Тиссеран перевел мяч длинным кроссом на правый фланг, откуда Мубеле выдал великолепный навес в штрафную. Кабананга, преступным образом не опекаемый защитниками Кот-д’Ивуара, головой уверенно вколотил мяч в ворота Гбоуо!» — пишет ведущий онлайн-трансляции.

Фраза «Всё это предсказал Квазимодо» стала мемом после выхода одного из эпизодов сериала «Клан Сопрано», где один из героев перепутал Квазимодо, горбуна из Нотр-Дама, с известным предсказателем Нострадамусом.

Отметим, что на Кубке африканских наций-2017 Жуниор Кабананга уже сумел отметиться двумя голами и результативной передачей. Заключительный матч группового этапа сборная ДР Конго проведет против команды Того.

Сборная ДР Конго
Новости Матчи Состав Статистика
Сборная Кот-д`Ивуара
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Еще 3 новости  Все новости
20 января

Американская боксерша сфотографировалась с Головкиным

Тренер Чарло не хочет выставлять его против Головкина

Canal de Boxeo: «Головкина от тренировок не останавливает даже снег»