The Guardian: «Даже Квазимодо не смог бы предсказать гол Кабананги Кот-д’Ивуару!»
Британское издание The Guardian отреагировало на гол нападающего «Астаны» Жуниора Кабананги и сборной ДР Конго в ворота сборной Кот-д’Ивуара на Кубке африканских наций-2017, сообщает Sports.kz.
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«Сборная ДР Конго вновь выходит вперед! Такого не мог предсказать даже Квазимодо! Тиссеран перевел мяч длинным кроссом на правый фланг, откуда Мубеле выдал великолепный навес в штрафную. Кабананга, преступным образом не опекаемый защитниками Кот-д’Ивуара, головой уверенно вколотил мяч в ворота Гбоуо!» — пишет ведущий
Фраза «Всё это предсказал Квазимодо» стала мемом после выхода одного из эпизодов сериала «Клан Сопрано», где один из героев перепутал Квазимодо, горбуна из
Отметим, что на Кубке африканских наций-2017 Жуниор Кабананга уже сумел отметиться двумя голами и результативной передачей. Заключительный матч группового этапа сборная ДР Конго проведет против команды Того.
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