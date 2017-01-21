Форвард «Астаны» Кабананга вышел в лидеры списка лучших бомбардиров Кубка африканских наций
Нападающий ФК «Астана» Джуниор Кабананга возглавил список лучших бомбардиров Кубка африканских наций, сообщает корреспондент Vesti.kz.
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В двух встречах, проведенных на турнире в составе сборной ДР Конго, Кабананга забил два мяча. Такой же результат еще у двух футболистов — Рияда Мареза из Алжира и
Напомним, накануне форвард «Астаны» отличился на Кубке африканских наций в матче с Кот-д`Ивуаром, забив гол и отдав голевую передачу. Однако результативность Кабананги не помогла команде ДР Конго — встреча завершилась вничью 2:2.
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