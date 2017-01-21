Форвард «Астаны» Кабананга вышел в лидеры списка лучших бомбардиров Кубка африканских наций

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

В двух встречах, проведенных на турнире в составе сборной ДР Конго, Кабананга забил два мяча. Такой же результат еще у двух футболистов — Рияда Мареза из Алжира и Пьер-Эмерика Обамейянга из Габона. Однако Кабананга опережает конкурентов, так как провел на поле меньше игрового времени, показав такую же результативность.

Напомним, накануне форвард «Астаны» отличился на Кубке африканских наций в матче с Кот-д`Ивуаром, забив гол и отдав голевую передачу. Однако результативность Кабананги не помогла команде ДР Конго — встреча завершилась вничью 2:2.