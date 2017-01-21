«Слоны» под угрозой исчезновения

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КУБОК АФРИКИ-2017. 2-й тур. Группа C

КОТ-Д’ИВУАР — ДР КОНГО — 2:2 (Бони, 26. Сере Дье, 68 — Кебано, 10. Кабананга, 28).

Кот-д’Ивуар: Гбоуо, Орье, Байи, Канон, Ад. Траоре (Дели, 46), Дукуре, Сере Дье, Кессье, Заа, Бони, Градель (Калу, 75).

ДР Конго: Матампи, Бопе, Мпеко, Икоко (Мулумбу, 72), Тиссеран, Магома (Мулумба, 72), Мбемба, Кебано, Мубеле, Мбокани, Кабананга (Болинги, 79).

Наказания: Кессье, 65 (предупреждение).

Судья: Сиказве (Замбия).

20 января. Оем. Стадион «Энгонг».

«Эта команда не проигрывает», — сказал перед матчем главный тренер конголезцев Флоран Ибенге о сборной Кот-д’Ивуара, с которой в конце марта проведет контрольный матч сборная России. При этом он напомнил, что в ноябре «слоны» закончили вничью 0:0 товарищескую встречу с Францией.

«Слоны», правда, и побеждают в последнее время не так часто, как хотелось бы их почитателям. В рамках текущего розыгрыша Кубка Африки они не выигрывали почти год. После ничьих в отборочном турнире с Суданом и Сьерра-Леоне не смогли обыграть уже в Габоне ни Того (0:0), ни ДР Конго.

Впрочем, именно конголезские «леопарды» нанесли «слонам» последнее поражение в турнирных матчах. В предыдущем розыгрыше Кубка Африки две сборные встречались трижды. В отборочном турнире обменялись выездными победами. При этом конголезцы 15 октября 2014 года забили в Абиджане четыре гола — 4:3. Рассудил соперников полуфинал, в котором верх взял Кот-д’Ивуар- 3:1. После этого в то время 46-летний Ренар, за плечами которого уже была победа с Замбией на Кубке Африки-2012, заметил насчет Ибенге, который на семь лет старше: «Это будущее». Спустя год Ибенге выиграл чемпионат Африки для сборных, составленных из игроков африканских клубов.

Этот специалист тренировал только любителей во Франции, пока благодаря знакомству с Николя Анелька не устроился его помощником в «Шанхай Шэньхуа». А потом в Киншасе, куда он приехал на похороны сестры, к нему обратился с предложением руководитель местного «Вита Клоб», который Ибенге довел в 2014 году до финала Африканской лиги чемпионов с «Вита Клоб» (Киншаса).

Ибанге взял реванш у Ренара в 1-м туре: «леопарды» одолели сборную Марокко (1:0), с которой теперь работает француз, хотя в конце матча, который заканчивали в меньшинстве, с большим трудом удержали преимущество.

Удаленный Ломалиса и получившие травмы Н’Сакала и Закуани (все защитники) сыграть с ивуарийцами не могли. Однако перестроенная оборона неплохо держала удар. Тем более, что ивуарийцам в атаке недоставало скорости. Вяло действовали и защитники, недостаточно плотно опекавшие оппонентов.

Вновь отличился нападающий «Астаны» Кабананга, забивший гол Марокко. Сначала, находясь спиной к воротам, он отбросил мяч под удар Кебано, и воспитанник «ПСЖ», ныне выступающий за «Фулхэм», открыл счет неожиданным диагональным ударом от угла штрафной площади. А затем после ответного гола Бони, использовавшего подачу углового, Кабананга замкнул головой на дальней штанге подачу Мубеле. Защитник сегодняшнего «ПСЖ» Орье «покуривал» в сторонке, в очередной раз показав, что с прямыми обязанности он справляется не столь прилежно, как с поддержкой атаки. В конце матча, когда «слоны» поднажали, он был у них самым опасным.

Кот-д’Ивуар ушел от поражения благодаря дальнему удару своего капитана Сере Дье и рикошету от воспитанника «Монако» Тиссерана. Уже в компенсированное время Калу после штрафного переправил мяч «щечкой» в ворота, но судья на линии верно подметил у ивуарийца маленький офсайд.

МАРОККО — ТОГО — 3:1 (Бухаддуз, 14. Саисс, 21. Эн-Несири, 72 — Доссеви, 5).

Марокко: Мунир, Бенатиа, Да Кошта, Саисс, Дирар, Эль-Ахмади, Буссуфа, Мендиль, Фажр (Аит Беннасер, 81), Бухаддуз (Алиуи, 89), Эль-Каддури (Эн-Несири, 60).

Того: Агасса, Гакпе, Ромао, Уро-Акорико, Джене, Доссеви (Сегбефья, 84), Атакора (Агбеньядан, 88), Ф. Айите, Бебу, Адебайор, Лаба (Букари, 73).

Наказания: Буссуфа, 56. Ф. Айите, 83 (предупреждения).

Судья: Кейта (Мали).

20 января. Оем. Стадион «Энгонг».

На финише группового турнира Ренару предстоит решающая схватка со своей бывшей командой. Пока же он встретился с Учителем: сборную Того в Габон привез Клод Ле Руа, которому Ренар помогал в 2007—2008 года в сборной Гане. Для Ле Руа нынешний Кубок Африки уже девятый. Это рекорд. Причем, в заключительном туре ему встречаться с командой ДР Конго, которую он возглавлял дважды.