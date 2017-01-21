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https://sport.mail.ru/news/football-national/28501704/
21 января 2017, 0:00 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Марокко одержала волевую победу над Того в матче Кубка Африки

В матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, проходящего в эти дни в Габоне, сборная Марокко одержала волевую победу над командой Того (3:1).

Уже на 5-й минуте полузащитник тоголезцев Матьё Доссеви открыл счёт, но вскоре Азиз Бухаддуз восстановил равенство, а на 21-й минуте Ромен Сес вывел марокканцев вперёд. Во втором тайме Юссеф Эн-Несири закрепил победу команды Эрве Ренара.

Турнирное положение в группе C: 1. ДР Конго — 4 очка (2 матча); 2. Марокко — 3 (2); 3. Кот-д’Ивуар — 2 (2): 4. Того — 1 (2).

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