Сборная Марокко одержала волевую победу над Того в матче Кубка Африки

Уже на 5-й минуте полузащитник тоголезцев Матьё Доссеви открыл счёт, но вскоре Азиз Бухаддуз восстановил равенство, а на 21-й минуте Ромен Сес вывел марокканцев вперёд. Во втором тайме Юссеф Эн-Несири закрепил победу команды Эрве Ренара.

Турнирное положение в группе C: 1. ДР Конго — 4 очка (2 матча); 2. Марокко — 3 (2); 3. Кот-д’Ивуар — 2 (2): 4. Того — 1 (2).