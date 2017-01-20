Букмекеры не верят в Казахстан в финале Мемориала Гранаткина-2017
Сегодня юношеская сборная Казахстана до 19 лет сыграет с командой России в финале Мемориала Гранаткина-2017.
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Букмекеры считают, что сборная Казахстана не сможет обыграть Россию в предстоящем матче.
Представляем вниманию посетителей Sports.kz котировки букмекеров на матч финала Мемориала Гранаткина-2017 Россия U-19 — Казахстан U-19:
БК «Марафон»
Россия U-19 — Казахстан U-19
Победа хозяев — 1.19
Ничья — 7.50
Победа гостей — 9.80.
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