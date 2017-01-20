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20 января 2017, 21:52 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Букмекеры не верят в Казахстан в финале Мемориала Гранаткина-2017

Сегодня юношеская сборная Казахстана до 19 лет сыграет с командой России в финале Мемориала Гранаткина-2017.

Сегодня юношеская сборная Казахстана до 19 лет сыграет с командой России в финале Мемориала <span class=error>Гранаткина</span>-2017. Увеличить
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Букмекеры считают, что сборная Казахстана не сможет обыграть Россию в предстоящем матче.

Представляем вниманию посетителей Sports.kz котировки букмекеров на матч финала Мемориала Гранаткина-2017 Россия U-19 — Казахстан U-19:

БК «Марафон»

Россия U-19 — Казахстан U-19
Победа хозяев — 1.19
Ничья — 7.50
Победа гостей — 9.80.

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