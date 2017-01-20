Белорусские футболисты заняли 10-е место на турнире памяти В. Гранаткина

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Сегодня в поединке за 9−10-е места белорусы уступили команде Азербайджана в серии послематчевых пенальти — 4:5 (основное время — 1:1). На предварительном этапе команда Романа Киренкина заняла 4-е место в группе В, сыграв вничью с латвийскими футболистами (2:2) и проиграв командам Индии (0:1) и России (0:3). В первом поединке утешительного турнира белорусы одолели сборную Таджикистана (7:6, по пенальти), а затем разгромили команду Молдовы (4:0).

Юношеская сборная Беларуси в 15-й раз принимала участие в этих соревнованиях. В прошлом году она финишировала на 7-й позиции, в 2007 году была победителем, в 2008-м заняла второе место, трижды подряд была бронзовым призером (2003−2005).

Сегодня состоялись еще три стыковых поединка.

За 15−16-е места:

Таджикистан — Индия — 1:0;.

за 13−14-е места:

Литва — Иран — 3:1;.

за 11−12-е места:

Молдова — Эстония -1:0.

Турнир памяти Валентина Гранаткина ведет свою историю с 1981 года, с 1993-го по 2000-й соревнования не проводились, а затем перерывов не было. Чаще других победителями становились российские футболисты, в активе которых 18 титулов.

В розыгрыше Кубка развития в Минске футболисты младшей юношеской сборной Беларуси (U-17) сегодня проиграли российским сверстникам со счетом 1:3 в первом матче турнира за 1−3-е места. На исходе получаса игры Кирилл Кириленко выел белорусов вперед, но во второй половине встречи россияне трижды поразили ворота хозяев. Завтра команде Кирилла Альшевского предстоит встретиться со сборной Израиля (начало в 19.00).