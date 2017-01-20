Гол и голевая передача Кабананги не помогли ДР Конго победить чемпиона Африки
Во втором туре Кубка африканских наций сборная ДР Конго сыграла вничью с действующим чемпионом Кот-д’Ивуаром — 2:2, пишет Sports.kz.
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Конголезцы первыми открыли счет, Жуниор Кабананга сбросил мяч под удар Нескенсу Кебано и тот точно пробил мимо вратаря, затем ивуарийцы усилиями Вильфрида Бони уровняли шансы на успех, однако после этого форвард «Астаны» ударом головой снова вывел свою команду вперед. Во втором тайме футболисты из ДР Конго прижались к своим воротам и поплатились, Сере Ди счет сравнял. Итог — 2:2. Кабананга был заменен на 79-й минуте встречи.
Напомним, в первой игре турнира Кабананга забил единственный гол во встрече с Марокко.
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