«Кубок развития» (U-17). Юношеская сборная Беларуси в борьбе за 1−3 места проиграла российским сверстникам
В матче пула борьбы за 1−3 места на «Кубке развития-2017» юношеская сборная Беларуси (U-17) уступила сверстникам из России со счетом — 1:3.
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Беларусь (U-17) — Россия (U-17) — 1:3
Голы: 1:0 — Кириленко (29). 1:1 — Умиаров (57), 1:2 — Колесниченко (68). 1:3 — Колесниченко (83+).
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