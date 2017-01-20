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20 января 2017, 20:52 | Футбол: Сборные | «Прессбол»

«Кубок развития» (U-17). Юношеская сборная Беларуси в борьбе за 1−3 места проиграла российским сверстникам

В матче пула борьбы за 1−3 места на «Кубке развития-2017» юношеская сборная Беларуси (U-17) уступила сверстникам из России со счетом — 1:3.

В матче пула борьбы за 1−3 места на Кубке развития-2017 юношеская сборная <span class=error>Беларуси</span> (U-17) уступила сверстникам из России со счетом — 1:3. Увеличить
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Беларусь (U-17) — Россия (U-17) — 1:3

Голы: 1:0 — Кириленко (29). 1:1 — Умиаров (57), 1:2 — Колесниченко (68). 1:3 — Колесниченко (83+).

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