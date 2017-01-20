Кабананга забил второй гол на Кубке африканских наций

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Конголезцы первыми открыли счет, Жуниор Кабананга сбросил мяч под удар Нескенсу Кебано и тот точно пробил мимо вратаря, затем ивуарийцы усилиями Вильфрида Бони уровняли шансы на успех, однако после фаорвард «Астаны» ударом головой снова вывел свою команду вперед.



Напомним, в первой игре турнира Кабананга забил единственный гол во встрече с Марокко.