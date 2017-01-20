Бухлицкий заявил, что намерен принять участие в Кубке Евразии по пляжному футболу

Двукратный чемпион мира, трехкратный победитель Евролиги, победитель Европейских игр-2015, пятикратный чемпион России Бухлицкий в мае прошлого года получил травму крестообразных связок колена и пропустил весь сезон. «Локомотив» примет участие в первом в истории Кубке Евразии, который состоится 27—29 марта в Йезде (Иран).

«Восстановление идет по плану, оно входит в завершающую стадию. Все без эксцессов. В принципе все будет ясно только тогда, когда выйду на песок. Да, можно в зале двигаться, но все будет зависеть от песка. В феврале в Москве должны быть запущены крытые манежи, ну вот я, не отрываясь от коллектива, выскочу на песок вместе с “Локомотивом”. Что касается выступления на Кубке Евразии, то я намерен и уверен, что буду. Я знаю себя, я поеду. Я засиделся! И это слабо сказано», — сказал Бухлицкий по телефону.