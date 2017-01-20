Махрез и Слимани на грани провала, Мане и Куяте уже в четвертьфинале
На Кубке Африки после матчей 2-го тура группового раунда в группе В определился первый участник
плей-офф. Им стал Сенегал, а звездная команда Алжира с Махрезом, Брахими, Слимани и Гуламом в составе находится на грани катастрофы.
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КУБОК АФРИКИ-2017. 2-й тур. Группа В
АЛЖИР — ТУНИС — 1:2 (0:0)
Голы: Манди, 50 — в свои ворота (0:1). Слити, 66 — с пенальти (0:2). Ханни, 90+1 (1:2).
Алжир: Ассела, Мефта, Гулям, Манди, Бенсебаини, Брахими (Ханни, 75), Гедиура (Абед, 90+3), Бенталеб, Геззаль (Бунеджа, 69), Махрез, Слимани.
Тунис: Матлути (Жериди, 88), Абденнур, Бен Юссеф, Маалул, Наггуез, Хазри (Якуби, 73), Мсакни, Сасси, Слити, Бен Амор, Акаичи (Хенисси, 78).
Предупреждения: Гедиура, 14. Мефта, 31. Маалул, 45+2. Гулям, 65.
Если бы по ходу матча двух арабских сборных определяли промежуточного героя, этого звания с заметным отрывом удостоился бы тунисский голкипер Матлути, сменивший на посту номер один бывшего игрока «Крыльев Советов» М’Боли. Удар Слимани в упор, пушечный залп Хедиуры с дальней дистанции, хитро закрученный Махрезом мяч — эти задачки страж ворот «Орлов Карфагена» щелкал, как медалист, случайно оказавшийся на математической олимпиаде для пятиклассников. Пробить эту стену самая яркая по именам команда турнира не могла. Плюс, алжирцы пару раз сами прошли по краю пропасти, когда мяч пролетал вдоль линии их ворот, и соперникам не хватало считанных сантиметров, чтобы переправить его в сетку.
Ох, зря все это фаворита не насторожило. В начале второго тайма капризная Фортуна решила, что достаточно его побаловала и одарила улыбкой «орлов», получивших подарок в виде неудачной срезки Манди. Защитника заставил ошибиться Мсакни, четыре года назад также ставший для алжирцев злым гением и забивший решающий гол в компенсированное время. Тогда обе сборных не вышли в
Когда убежавший к воротам Хазри заставил Гулама сфолить в собственной штрафной, и Тунис удвоил преимущество, вспомнилась теория о цикличности истории. Да, у «лисиц» было достаточно времени, чтобы переломить ход игры, однако во второй раз возглавивший Алжир после паузы в 13 лет Жорж Лекенс, похоже, так и не понял, как распорядиться оказавшимся в его руках богатством. Поэтому неотразимый удар Ханни, который совсем скоро сыграет в Лиге Европы за «Андерлехт» против «Зенита», вряд ли
СЕНЕГАЛ — ЗИМБАБВЕ — 2:0 (2:0)
Голы: Мане, 9 (1:0). Севе, 13 (2:0).
Сенегал: Диалло, М`Бенге, Гассама, Мбодж, Кулибали, Куяте (Ндой, 85), Гуйе, Севе, Диуф (Соу, 63), Мане (Сарр, 90+1), Кейта.
Зимбабве: Мукурува, Намойнесу, Звирекви, Муройва, Басера, Махачи (Э. Русике, 46), Катсанде, Накамба, Биллиат, М. Русике (Ндоро, 46), Мушекви (Маладжила, 83).
Предупреждения: Куяте, 32. Гассама, 57. Маладжила, 89.
Судья: Джийед (Марокко).
19 января. Франсвиль. Стадион Stade de Franceville.
Наставник «воинов» Каллисто Пасува накануне вдохновлял свою команду на подвиги, заявив: «Я всегда считаю Зимбабве фаворитом. Если тренер скажет своим игрокам перед матчем, что он в них не уверен, то команда заранее проиграет». Публичный сеанс психотерапии от единственного на турнире специалиста, который никогда не играл и не тренировал в Европе, оказался бесполезным: к 15-й минуте на него было больно смотреть, тогда как на лице рулевого сенегальцев Алиу Сиссе не дрогнул ни один мускул. Между тем его футболисты забили на турнире четыре гола первыми четырьмя попаданиями в створ!
Выделяющийся роскошными дрэдами
Словом, все шло по плану. Разве только Маме Диуф, разучившийся забивать в «Стоук Сити», губил момент за моментом и вместо
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