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19 января 2017, 21:22 | Футбол: Сборные | Чемпионат.com

Сборная Туниса обыграла команду Алжира в матче Кубка Африки

В рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций, проходящего в эти дни в Габоне, сборная Туниса со счётом 2:1 обыграла команду Алжира.

Счёт в матче был открыт через пять минут после начала второго тайма, когда Айсса Манди поразил собственные ворота, а на 66-й минуте Наим Слити реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время Софьян Ханни один мяч отыграл, но большего алжирцы сделать уже не успели.

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