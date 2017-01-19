Сборная Туниса обыграла команду Алжира в матче Кубка Африки
В рамках второго тура группового этапа Кубка африканских наций, проходящего в эти дни в Габоне, сборная Туниса со счётом 2:1 обыграла команду Алжира.
Счёт в матче был открыт через пять минут после начала второго тайма, когда Айсса Манди поразил собственные ворота, а на 66-й минуте Наим Слити реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время Софьян Ханни один мяч отыграл, но большего алжирцы сделать уже не успели.
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