Сборная Туниса обыграла команду Алжира в матче Кубка Африки

Счёт в матче был открыт через пять минут после начала второго тайма, когда Айсса Манди поразил собственные ворота, а на 66-й минуте Наим Слити реализовал пенальти. В компенсированное ко второму тайму время Софьян Ханни один мяч отыграл, но большего алжирцы сделать уже не успели.