Робинью вызван в сборную Бразилии на матч памяти игроков «Шапекоэнсе»
Нападающий «Атлетику Минейру» Робинью попал в заявку сборной Бразилии на товарищеский матч против национальной команды Колумбии, который посвящен памяти погибших в авиакатастрофе игроков «Шапекоэнсе».
Экс-форвард «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» сыграет за «пентакампеонов» впервые за полтора года.
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Матч состоится 25 января. Все собранные средства будут направлены семьям погибших игроков и сотрудников «Шапекоэнсе».
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