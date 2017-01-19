Робинью вызван в сборную Бразилии на матч памяти игроков «Шапекоэнсе»

Также в заявке оказался экс-полузащитник «Атлетико» Диегу Рибас. Хавбек «Фламенго» сыграет за сборную впервые за 8 лет. Отметим, что в заявке бразильцев в основном присутствуют представители олимпийской сборной, у которых нет опыта выступлений за главную национальную команду.

Матч состоится 25 января. Все собранные средства будут направлены семьям погибших игроков и сотрудников «Шапекоэнсе».