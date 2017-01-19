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19 января 2017, 19:59 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Робинью вызван в сборную Бразилии на матч памяти игроков «Шапекоэнсе»

Нападающий «Атлетику Минейру» Робинью попал в заявку сборной Бразилии на товарищеский матч против национальной команды Колумбии, который посвящен памяти погибших в авиакатастрофе игроков «Шапекоэнсе». Экс-форвард «Реала», «Манчестер Сити» и «Милана» сыграет за «пентакампеонов» впервые за полтора года.

Также в заявке оказался экс-полузащитник «Атлетико» Диегу Рибас. Хавбек «Фламенго» сыграет за сборную впервые за 8 лет. Отметим, что в заявке бразильцев в основном присутствуют представители олимпийской сборной, у которых нет опыта выступлений за главную национальную команду.

Матч состоится 25 января. Все собранные средства будут направлены семьям погибших игроков и сотрудников «Шапекоэнсе».

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