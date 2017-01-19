Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии
Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии. 43-летний специалист занимает пост главного тренера «Мольде».
— Я остаюсь в клубе, — цитирует AFP Сульшера, который признался, что на него выходили представители Федерации футбола Норвегии. — У меня есть работа, которая мне нравится. Я дал слово, что останусь в «Мольде». Работа в сборной — это далекая мечта. Хочется вывести команду на чемпионат мира. Но сначала хочу привести «Мольде» к финалу Лиги чемпионов.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter