Сульшер отказался возглавить сборную Норвегии

— Я остаюсь в клубе, — цитирует AFP Сульшера, который признался, что на него выходили представители Федерации футбола Норвегии. — У меня есть работа, которая мне нравится. Я дал слово, что останусь в «Мольде». Работа в сборной — это далекая мечта. Хочется вывести команду на чемпионат мира. Но сначала хочу привести «Мольде» к финалу Лиги чемпионов.