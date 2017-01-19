Более 82 тысяч заявок на билеты на Кубок конфедераций поступили в ФИФА

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Первый этап продаж билетов на матчи Кубка конфедераций 2017 года завершился 19 января 2017 года в 14:00 по московскому времени. К этому моменту от любителей футбола со всех континентов поступило 82 тысячи 478 заявок. Больше всего заявок поступило от российских болельщиков (71266), а на втором месте идут болельщики из Чили (4949). Билеты, приобретенные до 5 апреля 2017 года, будут бесплатно доставлены курьерской службой в апреле 2017 года», — говорится в сообщении.

«Существующая система продаж дает болельщикам изо всех уголков мира равные шансы на приобретение билетов, — заявил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер. — Число заявок на билеты, которые мы получили из Чили, показывает, что этот турнир вызывает большой интерес не только в России, но и за рубежом. Многие болельщики готовы отправиться на другой конец Земли, чтобы посмотреть, как их команда выступит на Кубке конфедераций. Мы уверены, что на стадионах, где пройдет “Турнир чемпионов”, будет потрясающая атмосфера, и в ходе предстоящих этапов продаж еще больше болельщиков смогут приобрести билеты на эти увлекательные матчи».

Сообщается, что все заявки на билеты, полученные до завершения первого этапа продаж, могут быть удовлетворены с равной вероятностью, независимо от времени их подачи. «Если спрос на билеты конкретной категории на отдельные матчи превысит доступное количество билетов, будет проведена случайная жеребьевка в присутствии нотариуса для справедливого распределения билетов между желающими. Все болельщики будут оповещены о том, удовлетворена ли их заявка или нет, по электронной почте не позднее 28 февраля», — говорится в сообщении.

ФИФА отмечает, что по требованию российских властей, болельщикам для посещения всех матчей Кубка конфедераций, на которые они приобрели билеты, нужно будет получить паспорт болельщика. «После проведения процедуры случайной жеребьевки и получения подтверждения, что заявка на билеты была удовлетворена, болельщики могут подать заявку на получение паспорта болельщика на сайте www.fan-id.ru. ФИФА не несет ответственности за подачу заявок, выдачу и использование паспортов болельщиков», — отмечается в релизе ФИФА.