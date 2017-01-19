Российские и чилийские болельщики лидируют по числу заявок на билеты на Кубок конфедераций

Как сообщает пресс-служба ФИФА, со всех континентов поступило 82 478 заявок на билеты.

Больше всего заявок поступило от российских болельщиков (71 266), а на втором месте идут болельщики из Чили (4949 заявок). Билеты, приобретенные до 5 апреля 2017 года, будут бесплатно доставлены курьерской службой в апреле 2017 года. Помимо билетов, заказанных в ходе завершившегося этапа продаж, еще 48 504 билета было приобретено во время предварительной продажи для держателей карт Visa с 8 по 17 ноября 2016 года.

— Существующая система продаж дает болельщикам изо всех уголков мира равные шансы на приобретение билетов, — отметил глава билетного департамента ФИФА Фальк Эллер. — Число заявок на билеты, которые мы получили из Чили, показывает, что этот турнир вызывает большой интерес не только в России, но и за рубежом. Многие болельщики готовы отправиться на другой конец земли, чтобы посмотреть, как их команда выступит на Кубке конфедераций. Мы уверены, что на стадионах, где пройдет «Турнир чемпионов», будет потрясающая атмосфера. В ходе предстоящих этапов продаж еще больше болельщиков смогут приобрести билеты на эти увлекательные матчи.

Все болельщики будут оповещены о том, удовлетворена ли их заявка или нет, по электронной почте не позднее 28 февраля.