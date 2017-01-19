Гол и ничья Обамеянга, волевая победа камерунских «львов»
На Кубке Африки команды группы А первыми открыли программу 2-го тура, по итогам которого таблицу возглавил Камерун. В последнем туре ему достаточно сыграть вничью, чтобы выйти в
плей-офф и с высокой долей вероятности не пустить в четвертьфинал хозяина континентального первенства Габон.
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КУБОК АФРИКИ-2017. 2-й тур. Группа А
ГАБОН —
Габон: Овоно, Экуэле Манга, Палюн, Аппиндангой, Обианг (Зе Ондо, 34), Тандигора (Мартинссон Нгуали, 66), Бийого Поко (Кевин, 75), Ндонг, Обамеянг, Буанга, Эвуна.
Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Мало, Дайо, Кулибали, Ал. Траоре (Саре, 77), Аб. Траоре, Каборе, Зонго (Б. Траоре, 54), Питруапа (Накульма, 11), Диавара.
Предупреждение: Коффи, 37.
Судья: Гассама (Гамбия).
18 января. Либревиль. Stade de l'Amitie.
Ставка хозяев на стартовый штурм не сработала, хотя «пантеры» вправе сетовать на отсутствие удачи. Пробей самый активный их игрок Буанга на пару сантиметров ниже, и мяч неминуемо оказался в сетке, а не вонзился в перекладину. Буркинийцы натиск соперника погасили при активном участии полузащитника «Краснодара» Каборе. Он и перед собственной штрафной все «выжигал», и атаки длинными передачами начинал, выполняя функции эдакого плеймейкера, действующего из глубины. Не выбила гостей из колеи и травма покинувшего поля на носилках ключевого форварда Питройпы. Это было то самое несчастье, без которого не состоялся бы первый гол. Здорово включившийся в игру Накульма из турецкого «Кайсериспора» зацепился за мяч после выноса Моло и поразил цель, предварительно столкнув лбами Таджигору и Обианга, выступающих во вторых португальском и французском дивизионах.
Команда Хосе Антонио Камачо выглядела растерянной, и камера постоянно выхватывала обескураженное лицо Обамеянга. Главной надежде Габона простора не давали, да только такому мастеру достаточно единственного эпизода. Дайо в простейшей ситуации махнул ногой мимо мяча, и Коффи пришлось бросаться в ноги совершившему спринтерский рывок Обамеянгу в углу штрафной. Итог для вратаря получился плачевным — желтая карточка и пенальти.
Ничейный результат так и сохранился до финального свистка, причем равенство наблюдалось даже по числу потерь: из шести замен четыре оказались вынужденными. Когда их лимит оказался исчерпан, «жеребцы» несколько минут отыграли вдесятером, и пока Кулибали бинтовали разбитую в воздушной дуэли голову, прибавивший в концовке Габон мог вырвать победу. Наверное, наносивший удар с линии вратарской Буанга уже видел мяч влетающим в сетку, однако играющий в Кот-д’Ивуаре 20-летний Коффи сумел остановить его ногой, совершив одно из самых впечатляющих спасений турнира.
КАМЕРУН —
Камерун: Ондоа, Тейку, Ойонго, Фай, Нгадо, Сиани, Манджек (Нкулу, 63), Абубакар (Тамбе, 63), Муканджо, Нжи (Токо Экамби, 46), Бассогог.
Гвинея-Биссау: Мендеш, Суариш, Дабо, Рудинилсон, Мамаду, Силва (Сами, 66), Зезинью, Франсишку Жуниор, Наниссиу, Пикети (И. Камара, 51), Менди (А. Камара, 81).
Предупреждения: Манджек, 22. Суариш, 30.
Судья: ЭССРАЙРИ (Тунис).
18 января. Либревиль. Стадион «Stade de l'Amitie».
Если в первом матче среды силы изначально были равны, то в данной игре «неукротимых львов» считали фаворитами. Скорее по инерции: нынешний Камерун не чета той сборной, что очаровала футбольный мир под началом Валерия Непомнящего на ЧМ-1990 и в начале XXI выиграла Олимпиаду и два чемпионата Африки. Последние медали завоеваны на континентальном первенства девятилетней давности, личностей калибра Милла, Это'О, Фоэ и Сонга в команде нет.
С той же
«Львы» владели территорией, много атаковали, однако
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