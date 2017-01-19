Гол и ничья Обамеянга, волевая победа камерунских «львов»

КУБОК АФРИКИ-2017. 2-й тур. Группа А

ГАБОН — БУРКИНА-ФАСО — 1:1 (Обамеянг, 38, с пенальти — Накульма, 23).

Габон: Овоно, Экуэле Манга, Палюн, Аппиндангой, Обианг (Зе Ондо, 34), Тандигора (Мартинссон Нгуали, 66), Бийого Поко (Кевин, 75), Ндонг, Обамеянг, Буанга, Эвуна.

Буркина-Фасо: Коффи, Коне, Мало, Дайо, Кулибали, Ал. Траоре (Саре, 77), Аб. Траоре, Каборе, Зонго (Б. Траоре, 54), Питруапа (Накульма, 11), Диавара.

Предупреждение: Коффи, 37.

Судья: Гассама (Гамбия).

18 января. Либревиль. Stade de l'Amitie.

Ставка хозяев на стартовый штурм не сработала, хотя «пантеры» вправе сетовать на отсутствие удачи. Пробей самый активный их игрок Буанга на пару сантиметров ниже, и мяч неминуемо оказался в сетке, а не вонзился в перекладину. Буркинийцы натиск соперника погасили при активном участии полузащитника «Краснодара» Каборе. Он и перед собственной штрафной все «выжигал», и атаки длинными передачами начинал, выполняя функции эдакого плеймейкера, действующего из глубины. Не выбила гостей из колеи и травма покинувшего поля на носилках ключевого форварда Питройпы. Это было то самое несчастье, без которого не состоялся бы первый гол. Здорово включившийся в игру Накульма из турецкого «Кайсериспора» зацепился за мяч после выноса Моло и поразил цель, предварительно столкнув лбами Таджигору и Обианга, выступающих во вторых португальском и французском дивизионах.

Команда Хосе Антонио Камачо выглядела растерянной, и камера постоянно выхватывала обескураженное лицо Обамеянга. Главной надежде Габона простора не давали, да только такому мастеру достаточно единственного эпизода. Дайо в простейшей ситуации махнул ногой мимо мяча, и Коффи пришлось бросаться в ноги совершившему спринтерский рывок Обамеянгу в углу штрафной. Итог для вратаря получился плачевным — желтая карточка и пенальти.

Ничейный результат так и сохранился до финального свистка, причем равенство наблюдалось даже по числу потерь: из шести замен четыре оказались вынужденными. Когда их лимит оказался исчерпан, «жеребцы» несколько минут отыграли вдесятером, и пока Кулибали бинтовали разбитую в воздушной дуэли голову, прибавивший в концовке Габон мог вырвать победу. Наверное, наносивший удар с линии вратарской Буанга уже видел мяч влетающим в сетку, однако играющий в Кот-д’Ивуаре 20-летний Коффи сумел остановить его ногой, совершив одно из самых впечатляющих спасений турнира.

КАМЕРУН — ГВИНЕЯ-БИСАУ — 2:1 (Сиани, 61. Нгаде-Нгаджюи 79 — Пикети, 13).

Камерун: Ондоа, Тейку, Ойонго, Фай, Нгадо, Сиани, Манджек (Нкулу, 63), Абубакар (Тамбе, 63), Муканджо, Нжи (Токо Экамби, 46), Бассогог.

Гвинея-Биссау: Мендеш, Суариш, Дабо, Рудинилсон, Мамаду, Силва (Сами, 66), Зезинью, Франсишку Жуниор, Наниссиу, Пикети (И. Камара, 51), Менди (А. Камара, 81).

Предупреждения: Манджек, 22. Суариш, 30.

Судья: ЭССРАЙРИ (Тунис).

18 января. Либревиль. Стадион «Stade de l'Amitie».

Если в первом матче среды силы изначально были равны, то в данной игре «неукротимых львов» считали фаворитами. Скорее по инерции: нынешний Камерун не чета той сборной, что очаровала футбольный мир под началом Валерия Непомнящего на ЧМ-1990 и в начале XXI выиграла Олимпиаду и два чемпионата Африки. Последние медали завоеваны на континентальном первенства девятилетней давности, личностей калибра Милла, Это'О, Фоэ и Сонга в команде нет.

С той же Гвиней-Бисау Камерун изрядно помучался в отборе к Кубку Африки-2013. Две минимальных победы удалось добыть в концовке, но те проблемы в сравнении с нынешними окащались цветочками. Команда, носящая прозвище «Гиеновидные собаки», бежала в контратаки почти на скоростях африканских диких псов, способных разгоняться до 50 километров в час. Груз ожиданий на футболистов не давит, вот они и стараются заранее записанные в аутсайдеры получить от игры удовольствие. Хотя, заслуживший на этот раз место в стартовом составе Пикети доставил его всем, кто видел этот матч. Игрок второй команды «Браги» подхватил мяч между собственной штрафной и центральным кругом, перекинул его через голову одного соперника, увернулся от Манджека, сместился мимо неповоротливого Нгаде-Нгаджюи и увенчал свой шедевр ударом в верхний угол.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="ru" dir="ltr">Вот такой шедевр исполнил гвинеец Пикети, играющий за вторую команду "Браги" с Камеруном. Укротил львов <a href="https://t.co/plBFFr1BJW">pic.twitter.com/plBFFr1BJW</a></p>— Андрей Кузичев (@Andy73sr) <a href="https://twitter.com/Andy73sr/status/821802537753907201">18 января 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>