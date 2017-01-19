Футболисты Камеруна победили сборную Гвинеи-Бисау в матче Кубка Африки

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В составе победителей мячи забили Себастьен Сиани (61-я минута) и Майкл Нгаду-Нгаджуй (78). У проигравших отлучился Пикети (13).

В другом матче группы А сборные Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью — 1:1.

Сборная Камеруна набрала четыре очка и вышла в лидеры турнирной таблицы, второе место делят команды Буркина-Фасо и Габона (по 2 очка), на четвертом — Гвинея-Бисау (1).