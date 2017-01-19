Футболисты Камеруна победили сборную Гвинеи-Бисау в матче Кубка Африки
МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу одержала волевую победу над командой
Гвинеи-Бисау со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.
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В составе победителей мячи забили Себастьен Сиани (61-я минута) и Майкл
В другом матче группы А сборные Габона и
Сборная Камеруна набрала четыре очка и вышла в лидеры турнирной таблицы, второе место делят команды
В следующем туре в группе пройдут матчи Камерун — Габон и
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