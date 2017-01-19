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19 января 2017, 0:11 | Футбол: Сборные | ТАСС

Футболисты Камеруна победили сборную Гвинеи-Бисау в матче Кубка Африки

МОСКВА, 18 января. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу одержала волевую победу над командой Гвинеи-Бисау со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций, который проходит в Габоне.

МОСКВА 18 января. /ТАСС/. Сборная Камеруна по футболу одержала волевую победу над командой <nobr>Гвинеи-Бисау</nobr> со счетом 2:1 в матче второго тура группового этапа Кубка африканских наций который проходит в Габоне. Увеличить
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В составе победителей мячи забили Себастьен Сиани (61-я минута) и Майкл Нгаду-Нгаджуй (78). У проигравших отлучился Пикети (13).

В другом матче группы А сборные Габона и Буркина-Фасо сыграли вничью — 1:1.

Сборная Камеруна набрала четыре очка и вышла в лидеры турнирной таблицы, второе место делят команды Буркина-Фасо и Габона (по 2 очка), на четвертом — Гвинея-Бисау (1).

В следующем туре в группе пройдут матчи Камерун — Габон и Гвинея-Бисау — Буркина-Фасо. Обе встречи состоятся 22 января. Турнир завершится 5 февраля.

Гвинея-Биссау
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