Юношеская сборная Беларуси победила словаков в розыгрыше Кубка развития

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Юношеская сборная Беларуси в заключительном матче группы А переиграла команду Словакии со счетом 3:2 и поспорит за призовые места. После первого тайма хозяева уступали 0:2, но затем сумели переломить ход встречи и вырвали победу. Голы у белорусов забили Илья Василевич, Евгений Сакута и Артем Петренко. Перед этим белорусы одержали викторию над сверстниками из Латвии — 2:0 и сыграли вничью с финнами — 3:3. Финские футболисты сегодня разгромили латвийскую дружину с результатом 5:1. Итоговое положение команд в этом квартете таково: Беларусь — 7 очков, Финляндия — 5, Словакия — 4, Латвия — 0.

В предварительной группе В футболисты России сегодня уверенно переиграли команду Молдовы — 5:0, бельгийцы оказались сильнее сборной Армении — 3:1. Итоговое положение: Россия — 9, Бельгия — 4, Молдова — 4, Армения — 0.

Предварительный этап соревнований завершится в четверг, 19 января, двумя матчами команд группы С: Израиль — Литва (начало в 14.30), Грузия — Украина (16.40). Вход на все игры свободный.

После окончания группового этапа победители квартетов проведут турнир за 1−3-е места.