Александр Кузнецов: Наши ребята полностью выполнили установку на матч, сражались, как львы

— Я поздравляю наших болельщиков и здесь, и в Казахстане с победой. Это реальность. Это не сон. За этим успехом стоят огромная работа, проделанная нашим тренерским штабом и максимальная самоотдача наших игроков на футбольном поле. Сегодня наши ребята полностью выполнили установку на матч, сражались, как львы. Несмотря на то, что уже до игры Греция имела перед нами преимущество — на сутки больше для восстановления. По ходу матча мы остались вдесятером. Вопросы судейства я никогда не комментирую — это не мое дело. Наши игроки — молодые ребята, они должны, конечно, сдерживать эмоции. Я все равно им благодарен. Знаете, последний официальный матч перед Мемориалом Гранаткина наша сборная провела в 2015 году, и соперником были, как раз, греки. Тогда мы проиграли 0:6. Для нас это стало дополнительной мотивацией. Теперь мы взяли реванш. Нашу сегодняшнюю победу мы посвящаем болельщикам, а мою как тренерскую, я хочу посвятить своему первому учителю и наставнику, детскому тренеру Борису Тулаеву. Именно с его подачи 14 лет назад я начал работать тренером.



— Вы как-то специально готовились к сегодняшнему матчу?

— Да, у нас был весь необходимый материал. Мы достаточно хорошо изучили Грецию. Делали глубокий анализ их игры вчера до полуночи. Они часто открывают свои фланги. Нашим игрокам было необходимо быстро переходить из обороны в атаку, используя края. По сути, наши футболисты так и делали. Когда сборная Греции получила численное преимущество, они побежали вперед, обнажив свободные зоны. Мы могли и больше забить. Штуки четыре точно. Я ребятам объяснял, что сборная Греции очень атлетична. Это отличительная особенность их региона. Они крепче физически. Мы им могли противопоставить только командный дух, характер и взаимовыручку. Нас часто упрекают, что мы, мол, мы играем от обороны. А если внимательно посмотреть, то у нас процент доставки мяча в зону активно-выгодной позиции один из самых высоких. Некоторые команды катают себе мяч вперед-назад безо всякой остроты. А мы играем.



— В последнее время казахский футбол привлек к себе внимание: к вам поехали звезды футбола. Как это влияет на подготовку молодых ребят?

— Очень положительно. Я действительно, считаю, что наш футбол сейчас на подъеме. Многие клубы, тот же «Кайрат», проводят грамотную селекционную политику. Взяли Андрея-«парикмахера» (смеется, прозвище Андрея Аршавина за спор, который он выиграл у спортивного журналиста и постриг его). Так он там вторую молодость приобрел, одним из лучших в Чемпионате страны считается. У него есть, чему поучиться молодым футболистам. Плюс, конечно же, положительно повлиял на развитие казахского футбола переход нашей страны в зону УЕФА. Здесь футбол совершенно другого уровня.



— С кем бы вы хотели встретиться в финале?

— Вы же все из Питера? Вот я и желаю вашей команде дойти до финала и стать нашими соперниками.



— Могли ли вы представить, что будете играть в финале на этом турнире?

— Еще в самом начале соревнований в одном из интервью я сказал, что не надо требовать от нас победы в каждом матче. Я намерено тогда снял напряжение вокруг команды. Сам я, конечно, верил в своих ребят. Но все же главная наша задача — подготовиться к отборочным играм чемпионата Европы.