Как сборная Казахстана вдесятером выстояла против Греции и вышла в финал Мемориала Гранаткина

Дубль у казахстанцев оформил полузащитник Айдос Орал, отличившийся на 18-й и (с пенальти) и 48-й минутах игры. Единственный гол греков на 58-й забил нападающий Гиоргос Цоврас.

При этом второй гол сборная Казахстана забивала в меньшинстве. На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален один из лидеров команды — хавбек Жанали Пайруз, на чьем счету два гола на турнире.

Выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.