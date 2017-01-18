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https://sport.mail.ru/news/football-national/28473959/
18 января 2017, 21:46 | Футбол: Сборные | Vesti.kz

Как сборная Казахстана вдесятером выстояла против Греции и вышла в финал Мемориала Гранаткина

Юношеская сборная Казахстана (до 18 лет) со счетом 2:1 победила Грецию и вышла в финал Мемориала Гранаткина в Санкт-Петербурге.

Дубль у казахстанцев оформил полузащитник Айдос Орал, отличившийся на 18-й и (с пенальти) и 48-й минутах игры. Единственный гол греков на 58-й забил нападающий Гиоргос Цоврас.

При этом второй гол сборная Казахстана забивала в меньшинстве. На 42-й минуте за две желтые карточки с поля был удален один из лидеров команды — хавбек Жанали Пайруз, на чьем счету два гола на турнире.

Выход в финал Мемориала Гранаткина считается лучшим результатом сборной Казахстана на этом турнире. В 2012 и 2014 годах казахстанцы занимали последнее, 16-е, место, а в 2015 стали десятыми из 14 команд.

Мемориал Валентина Гранаткина проводится c 1981 года в память о первом вице-президенте ФИФА. В турнире принимают участие 16 команд. Финал состоится 21 января.

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