Женская сборная России по футболу проиграла команде Финляндии в товарищеском матче

Игра, прошедшая в среду, закончилась со счетом 2:0 в пользу финок, у которых дубль оформила Дженни Даниэльссон (84-я и 88-я минуты).

В следующем товарищеском матче 24 января сборная России сыграет с командой Нидерландов. Сбор россиянок в Испании продлится до 25 января.

На чемпионате Европы, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах, сборная России сыграет в группе B с командами Италии, Швеции и Германии.