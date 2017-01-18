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https://sport.mail.ru/news/football-national/28473610/
18 января 2017, 22:04 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Женская сборная России по футболу проиграла команде Финляндии в товарищеском матче

Футболистки сборной России потерпели поражение от команды Финляндии в товарищеской встрече на тренировочном сборе в Испании в рамках подготовки к чемпионату Европы-2017.

Игра, прошедшая в среду, закончилась со счетом 2:0 в пользу финок, у которых дубль оформила Дженни Даниэльссон (84-я и 88-я минуты).

В следующем товарищеском матче 24 января сборная России сыграет с командой Нидерландов. Сбор россиянок в Испании продлится до 25 января.

На чемпионате Европы, который пройдет с 16 июля по 6 августа в Нидерландах, сборная России сыграет в группе B с командами Италии, Швеции и Германии.
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