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https://sport.mail.ru/news/football-national/28473336/
18 января 2017, 22:08 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Непомнящий согласился занять пост директора департамента сборных команд РФС

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил агентству «Р-Спорт», что дал согласие на предложение возглавить департамент сборных команд Российского футбольного союза (РФС).

Непомнящий известен по тренерской работе в сборной Камеруна, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года, в клубах Китая, Турции, Южной Кореи, Японии и Узбекистана. В России специалист тренировал томскую «Томь», а также занимал пост советника президента московского ЦСКА по спортивным вопросам.

«Предложение на должность директора департамента сборных команд РФС поступило в начале декабря, но пока вопрос в стадии решения», — сказал Непомнящий по телефону, подтвердив, что он дал согласие занять данный пост. «Да, конечно», — ответил собеседник агентства.
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