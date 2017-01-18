Непомнящий согласился занять пост директора департамента сборных команд РФС

Непомнящий известен по тренерской работе в сборной Камеруна, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира 1990 года, в клубах Китая, Турции, Южной Кореи, Японии и Узбекистана. В России специалист тренировал томскую «Томь», а также занимал пост советника президента московского ЦСКА по спортивным вопросам.

«Предложение на должность директора департамента сборных команд РФС поступило в начале декабря, но пока вопрос в стадии решения», — сказал Непомнящий по телефону, подтвердив, что он дал согласие занять данный пост. «Да, конечно», — ответил собеседник агентства.