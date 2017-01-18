Главный тренер сборной Зимбабве: Мы всегда фавориты
Главный тренер сборной Зимбабве Каллисто Пасува считает свою команду фаворитом в предстоящем матче группового турнира Кубка Африки с Сенегалом.
В предыдущей встрече 103-я команда в рейтинге ФИФА сыграла вничью с Алжиром (2:2).
— Я всегда считаю Зимбабве фаворитом, — цитирует AFP Пасуву. — Если тренер скажет своим игрокам перед матчем, что он в них не уверен, то команда заранее проиграет. Мы уверены в себе. И я всегда говорю своим ребятам, что они будут на вершине.
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