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18 января 2017, 20:00 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Главный тренер сборной Зимбабве: Мы всегда фавориты

Главный тренер сборной Зимбабве Каллисто Пасува считает свою команду фаворитом в предстоящем матче группового турнира Кубка Африки с Сенегалом.

В предыдущей встрече 103-я команда в рейтинге ФИФА сыграла вничью с Алжиром (2:2).

— Я всегда считаю Зимбабве фаворитом, — цитирует AFP Пасуву. — Если тренер скажет своим игрокам перед матчем, что он в них не уверен, то команда заранее проиграет. Мы уверены в себе. И я всегда говорю своим ребятам, что они будут на вершине.

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