Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-national/28472849/
18 января 2017, 19:57 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

Адебайор отказался от контракта с «Лионом», чтобы выступить на Кубке Африки

Нападающий сборной Того Эмманюэль Адебайор признался, что отказался от контракта с «Лионом», чтобы представлять свою страну на Кубке Африки.

Форвард до сих пор не имеет контракта с клубом, но в сборную приглашен.

— Я отказался от контракта с «Лионом», чтобы представлять свою страну, — цитирует AFP Адебайора. — В «Лионе» меня спросили, планирую ли я ехать на Кубок Африки. Когда я ответил утвердительно, они засомневались, что это получится. Тогда я сказал, чтобы они решали сами, однако моя обязанность в том, чтобы защищать флаг своей страны. Не было никаких оснований отказываться от Кубка Африки.

Сборная Того
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Сборных команд

Казахстанский след у победы «леопардов»

Казахстанский след у победы «леопардов»

Действующий чемпион Африки из Кот-д'Ивуара стартовал с нулевой ничьей во встрече с Того. В свою очередь команда ДР Конго, два года назад финишировавшая третьей, победила Марокко благодаря голу нападающего Кабананга из «Астаны».
Все новости
15 января

Аршавин жестко "прошелся" по "Спартаку"

Сумасшедший контракт! Один из самых богатых игроков РФПЛ

Очередное подтверждение, что Месси - инопланетянин