Адебайор отказался от контракта с «Лионом», чтобы выступить на Кубке Африки

Форвард до сих пор не имеет контракта с клубом, но в сборную приглашен.

— Я отказался от контракта с «Лионом», чтобы представлять свою страну, — цитирует AFP Адебайора. — В «Лионе» меня спросили, планирую ли я ехать на Кубок Африки. Когда я ответил утвердительно, они засомневались, что это получится. Тогда я сказал, чтобы они решали сами, однако моя обязанность в том, чтобы защищать флаг своей страны. Не было никаких оснований отказываться от Кубка Африки.