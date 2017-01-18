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18 января 2017, 19:15 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Казахстан исторически вышел в финал Мемориала Гранаткина

Юношеская сборная Казахстана до 19 лет в полуфинале Мемориала Гранаткина-2017 обыграла команду Греции (2:1) и впервые в истории пробилась финал турнира, сообщает Sports.kz.

Юношеская сборная Казахстана до 19 лет в полуфинале Мемориала <span class=error>Гранаткина</span>-2017 обыграла команду Греции (2:1) и впервые в истории пробилась финал турнира сообщает Sports.kz. Увеличить
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Отметим, что предыдущее достижение Казахстана — выход в полуфинал Мемориала Гранаткина — также было историческим: ранее лучшим результатом сборной было 10-е место в прошлом году.

В финале казахстанские футболисты встретятся с победителем матча Россия — Санкт-Петербург, который начнется в 22:00 по астанинскому времени.

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