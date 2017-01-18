Казахстан исторически вышел в финал Мемориала Гранаткина

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Отметим, что предыдущее достижение Казахстана — выход в полуфинал Мемориала Гранаткина — также было историческим: ранее лучшим результатом сборной было 10-е место в прошлом году.



В финале казахстанские футболисты встретятся с победителем матча Россия — Санкт-Петербург, который начнется в 22:00 по астанинскому времени.