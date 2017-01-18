Казахстан исторически вышел в финал Мемориала Гранаткина
Юношеская сборная Казахстана до 19 лет в полуфинале Мемориала Гранаткина-2017 обыграла команду Греции (2:1) и впервые в истории пробилась финал турнира, сообщает Sports.kz.
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Отметим, что предыдущее достижение Казахстана — выход в полуфинал Мемориала Гранаткина — также было историческим: ранее лучшим результатом сборной было 10-е место в прошлом году.
В финале казахстанские футболисты встретятся с победителем матча Россия —
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