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18 января 2017, 17:47 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном» в товарищеском матче

МОСКВА, 18 янв — Р-Спорт. Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с венгерским «Видеотоном» в контрольном матче на сборе в Дубае.

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» отличился Александр Кокорин (9-я минута). У «Видеотона» гол забил Мате Паткаи (6-я). На 67-й минуте новичок петербуржцев голкипер Андрей Лунев отразил пенальти.

«Зенит» в следующем матче на сборе в Дубае в четверг сыграет с «Локомотивом» из Ташкента.

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