«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном» в товарищеском матче
МОСКВА, 18 янв —
Р-Спорт. Футболисты петербургского «Зенита» сыграли вничью с венгерским «Видеотоном» в контрольном матче на сборе в Дубае.
Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» отличился Александр Кокорин (9-я минута). У «Видеотона» гол забил Мате Паткаи (6-я). На 67-й минуте новичок петербуржцев голкипер Андрей Лунев отразил пенальти.
«Зенит» в следующем матче на сборе в Дубае в четверг сыграет с «Локомотивом» из Ташкента.
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