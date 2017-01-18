«Зенит» сыграл вничью с «Видеотоном» в товарищеском матче

Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 1:1. В составе «Зенита» отличился Александр Кокорин (9-я минута). У «Видеотона» гол забил Мате Паткаи (6-я). На 67-й минуте новичок петербуржцев голкипер Андрей Лунев отразил пенальти.

«Зенит» в следующем матче на сборе в Дубае в четверг сыграет с «Локомотивом» из Ташкента.