Аршавин вошел в десятку лучших не игравших на ЧМ футболистов

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Издание поставило россиянина на восьмое место в списке. Помимо него в десятку вошли: Джордж Веа (Либерия, 1-е место), Райан Гиггз (Уэльс, 2), Альберто ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания, 3), Джордж Бест (Северная Ирландия, 4), Ладислав Кубала (Венгрия/Чехословакия/Испания, 5), Эрик Кантона (Франция, 6), Бернд Шустер (Германия, 7), Яри Литманен (Финляндия, 9), Валентино Маццола (Италия, 10).

Аршавин выступал в составе национальной команды с 2002 по 2012 год, за этот период сборная выходила в финальную часть чемпионата мира только в 2002 году, но нападающий не попал в окончательный список игроков, вызванных на турнир Олегом Романцевым. Аршавин провел за сборную России 74 матча, в которых забил 17 мячей. В ее составе он стал бронзовым призером Евро-2008.

3 января 35-летний форвард был признан лучшим футболистом года в Казахстане по версии журналистов. В составе «Кайрата» Аршавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отличившись 11 раз.