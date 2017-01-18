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18 января 2017, 17:55 | Футбол: Сборные | Lenta.Ru

Аршавин вошел в десятку лучших не игравших на ЧМ футболистов

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин, выступающий в казахстанском «Кайрате», попал в десятку лучших футболистов, никогда не игравших на чемпионатах мира. Рейтинг опубликован испанской газетой Marca.

Бывший нападающий сборной России Андрей Аршавин выступающий в казахстанском Кайрате попал в десятку лучших футболистов никогда не игравших на чемпионатах мира. Испанское издание Marca поставило бывшего капитана национальной команды на восьмое место в рейтинге. Аршавин выступал в сборной с 2002 по 2012 год. Увеличить
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Издание поставило россиянина на восьмое место в списке. Помимо него в десятку вошли: Джордж Веа (Либерия, 1-е место), Райан Гиггз (Уэльс, 2), Альберто ди Стефано (Аргентина/Колумбия/Испания, 3), Джордж Бест (Северная Ирландия, 4), Ладислав Кубала (Венгрия/Чехословакия/Испания, 5), Эрик Кантона (Франция, 6), Бернд Шустер (Германия, 7), Яри Литманен (Финляндия, 9), Валентино Маццола (Италия, 10).

Аршавин выступал в составе национальной команды с 2002 по 2012 год, за этот период сборная выходила в финальную часть чемпионата мира только в 2002 году, но нападающий не попал в окончательный список игроков, вызванных на турнир Олегом Романцевым. Аршавин провел за сборную России 74 матча, в которых забил 17 мячей. В ее составе он стал бронзовым призером Евро-2008.

3 января 35-летний форвард был признан лучшим футболистом года в Казахстане по версии журналистов. В составе «Кайрата» Аршавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, отличившись 11 раз.

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В отпуске игроки сборной России готовились по специальной программе

В отпуске игроки сборной России готовились по специальной программе

Тренерский штаб сборной России разработал для футболистов особую программу поддержания физической формы во время зимнего перерыва в играх премьер-лиги, сообщают «Известия». По информации источника, данная программа была передана всем игрокам, которые регулярно вызываются в национальную команду, а также футболистам из ближайшего резерва. Тренеры рассчитывают, что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск, а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона.
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