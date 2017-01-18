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18 января 2017, 8:58 | Футбол: Сборные | Sports.kz

Калабаев вызван в молодежную сборную Казахстана

Молодежная сборная Казахстана проведет свой первый сбор под руководством нового старшего тренера Владимира Никитенко.

Молодежная сборная Казахстана проведет свой первый сбор под руководством нового старшего тренера Владимира Никитенко. Увеличить
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Команда проведет УТС в Алматы с 22 января по 2 февраля, целью сбора является подготовка команды к отборочному турниру Чемпионата Европы 2019 года.

В состав сборной Казахстана вызван полузащитник дублирующего состава «Астаны» Амир Калабаев. В сезоне 2016 года 20-тилетний воспитанник клуба дебютировал за основной состав столичной команды, сыграв два матча. В дублирующем составе клуба Амир провел 26 матчей, в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами.

В резервный список сборной попал еще один футболист из состава «Астаны» Даулет Зайнетдинов. 19-тилетний защитник также в прошлом сезоне сыграл свой первый матч за основной состав трехкратных чемпионов, приняв участие в матче Кубка Казахстана. Во Второй лиге на его счету 20 матчей.

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