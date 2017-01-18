Калабаев вызван в молодежную сборную Казахстана

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Команда проведет УТС в Алматы с 22 января по 2 февраля, целью сбора является подготовка команды к отборочному турниру Чемпионата Европы 2019 года.

В состав сборной Казахстана вызван полузащитник дублирующего состава «Астаны» Амир Калабаев. В сезоне 2016 года 20-тилетний воспитанник клуба дебютировал за основной состав столичной команды, сыграв два матча. В дублирующем составе клуба Амир провел 26 матчей, в которых отличился 2 голами и 4 результативными передачами.

В резервный список сборной попал еще один футболист из состава «Астаны» Даулет Зайнетдинов. 19-тилетний защитник также в прошлом сезоне сыграл свой первый матч за основной состав трехкратных чемпионов, приняв участие в матче Кубка Казахстана. Во Второй лиге на его счету 20 матчей.