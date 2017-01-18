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18 января 2017, 1:56 | Футбол: Сборные | Спорт-Экспресс

В отпуске игроки сборной России готовились по специальной программе

Тренерский штаб сборной России разработал для футболистов особую программу поддержания физической формы во время зимнего перерыва в играх премьер-лиги, сообщают «Известия». По информации источника, данная программа была передана всем игрокам, которые регулярно вызываются в национальную команду, а также футболистам из ближайшего резерва. Тренеры рассчитывают, что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск, а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона.

Тренерский штаб сборной России разработал для футболистов особую программу поддержания физической формы во время зимнего перерыва в играх <nobr>премьер-лиги</nobr> сообщают Известия. По информации источника данная программа была передана всем игрокам которые регулярно вызываются в национальную команду а также футболистам из ближайшего резерва. Тренеры рассчитывают что эта программа поможет игрокам не растерять кондиции за отпуск а также оставаться в тонусе на протяжении всего сезона. Увеличить
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— Мы считаем предоставление такой программы футболистам необходимым условием для того, чтобы к моменту возобновления интенсивных тренировок они могли находиться в хорошей спортивной форме, — подчеркнул тренер по физподготовке сборной России Владимир Паников. — На наш взгляд, это важная часть подготовки к весенней стадии сезона — матчам чемпионата России, еврокубкам, играм и турнирам сборной России. Эта программа, которую мы согласовали с клубами, необходима также и с точки зрения профилактики травматизма.

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