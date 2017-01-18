В отпуске игроки сборной России готовились по специальной программе

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— Мы считаем предоставление такой программы футболистам необходимым условием для того, чтобы к моменту возобновления интенсивных тренировок они могли находиться в хорошей спортивной форме, — подчеркнул тренер по физподготовке сборной России Владимир Паников. — На наш взгляд, это важная часть подготовки к весенней стадии сезона — матчам чемпионата России, еврокубкам, играм и турнирам сборной России. Эта программа, которую мы согласовали с клубами, необходима также и с точки зрения профилактики травматизма.