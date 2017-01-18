Рекорд египтянина Эль-Хадари: в воротах в 44 года

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КУБОК АФРИКИ-2017. 1-й тур. Группа D.

ГАНА — УГАНДА — 1:0 (А. Айю, 32, с пенальти).

Гана: Разак Браима, Аффул, Амарти, Бой, Баба Рахман (Ачеампонг, 39), Атсу, Парти, Вакасо, А. Айю, Дж. Айю (Акуа, 85), Гьян (Агьеманг-Баду, 72).

Уганда: Оньянго, Игума, Вассва, Исинде (Ссерункума, 70), Очая, Л. Кизито (Шабан, 57), Дж. Кизито, Азира (Олоя, 46), Маведже, Мия, Масса.

Наказания: Исинде, 31 (предупреждение).

Судья: Бондо (Ботсвана).

17 января. Порт-Жантиль. Стадион «Мишель Эссонге».

«Если кто-то осторожен, то не значит, что он боится», — гласит угандийская поговорка. Национальная сборная не сверкает именами — ее футболисты выступают в Финляндии, Исландии, Ливане, Ираке, Вьетнаме, Эфиопии, Кении, Танзании. 21-летний Мия из льежского «Стандарда» — первый парень на деревне.

Команда скупа на голы, но в шести отборочных матчах Кубка Африки она пропустила лишь дважды и пробилась в финальный турнир после почти 40-летнего перерыва: в 1978 году в Гане «журавли» дошли до финала, в котором проиграли хозяевам — 0:2. Ганой закончили, ею же и возобновили выступления.

Впрочем, две сборные попали в одну отборочную группу еще и в рамках ЧМ-2018. При этом Уганда выстояла в Гане (0:0), а потом победила дома Конго (1:0). Забавно, что в той же группе оказался и Египет, одержавший в двух турах две победы, в том числе над ганскими «черными звездами» (2:0), шансы которых на поездку через полтора года в Россию оттого сильно потускнели.

…На равных игра шла только четверть часа. Затем же ганцы забрали мяч и принялись создавать моменты со своего правого фланга, где были активны Аффул и Атсу. Следовали опасные навесы в направлении Гьяна. Хороший момент не использовал Андре Айю, замыкавший из центра штрафной прострел брата Джордана. В конце концов, вскоре игрок «Вест Хэма» реализовал пенальти, назначенный за то, что защитник Исинде, беспечно потеряв мяч на углу штрафной площади, придержал Гьяна. Игра у «черных звезд» получалась. Вот только Баба Рахман, арендованный в этом сезоне «Шальке» у «Челси», покинул поле на носилках.

После перерыва на тяжелом поле с выбоинами ганцы удерживали счет, бросили атаковать и могли за это поплатиться. Во всяком случае, Маведже издали едва не попал в «девятку». Главный тренер «журавлей» серб Милутин Средоевич бросил в бой дополнительно двух нападающих, команда перешла на игру в три защитника. И все-таки, в отличие от Габона в матче с Гвинеей-Бисау, Гана до неприятностей не доигралась.

МАЛИ — ЕГИПЕТ — 0:0

Мали: У. Сиссоко, У. Кулибали, Ваге, С. Кулибали, Ам. Траоре, Мам. Ндиай, Л. Кулибали (С. Со, 72), Силла, С. Ятабаре (Биссума, 65), Марега, Б. Сако.

Египет: Эль-Шенави (Эль-Хадари, 25), Фатхи, Хегази, Али Габр, Абдель-Шафи, Тарек Хамед, Эль-Ненни, М. Салах (Рамадан Собхи, 70), Абдалла Эль-Саид, Хасан «Трезеге», Мохсен (Ахмед Хасан, 76).

Наказания: М. Салах, 67. С. Со, 88. Фатхи, 90+1 (предупреждения).

Судья: Беннетт (ЮАР).

17 января. Порт-Жантиль. Стадион «Мишель Эссонге».

Это было недавно, это было давно. Египет доминировал в Африке, выиграв три подряд континентальных чемпионата (2006, 2008, 2010). А потом в стране происходили народные волнения, случилась трагедия на стадионе Порт-Саида, где в результате массовой драки и давки погибли более 70 человек. Национальный чемпионат был приостановлен, матчи часто проводились за закрытыми дверями из опасения политически окрашенных столкновений. Как следствие, сборная провалила три отборочных кампании Кубка Африки. И вот теперь состоялось возвращение уже с новым, по существу, поколением «фараонов», хотя 32-летний капитан на этот матч Фатхи, например, трижды выигрывал первенство континента, а 44-летний запасной вратарь Эль-Хадари — даже четырежды (еще и в 1998 году).

Легенда футбола вступил в игру — и получил капитанскую повязку — в середине первого тайма. Это произошло потому, что несколькими минутами ранее Эль-Шенави, доставая из дальнего угла ворот мяч, который направлялся туда после флангового навеса Марега, получил повреждение задней поверхности бедра. Вратарь «Замалека» уходил в раздевалку в слезах от огорчения. Зато его коллега, сыгравший в 44 года и 2 дня отроду на 7-м для себя Кубке Африки, стал самым «пожилым» участником финального турнира. Он побил рекорд другого египтянина — Хоссама Хасана, выступавшего в 39-летнем возрасте.

Несколько предпочтительнее в первом тайме выглядели малийские «орлы», которые, правда, больше походили на буйволов — как физической мощью, в которой превосходили соперников, так и прямолинейностью. Дважды до перерыва, в том числе в эпизоде с травмой египетского голкипера, не добирался головой до опасных подач Л. Кулибали. А быстроногого Мохамеда Салаха, от которого сегодняшняя команда Египта зависима, по мнению экспертов, как сборная Португалии от Криштиану Роналду, Амари Траоре из «Реймса» старался атаковать в момент приема мяча. Во втором тайме звезду из «Ромы» заменили.

Угроза пришла от других. В начале второй половины «орлы» пропустили опаснейшую контратаку. Выручил вратарь У. Сиссоко, отразивший в броске удар головой Мохсена после подачи Хасана «Трезеге». Египтяне прибавили в движении и перехватили инициативу. Под конец им, однако, явно не хватило сил. Тем не менее, «фараоны» довели до двадцати число матчей без поражений в рамках финальных турниров. В последний раз Египет проиграл на Кубке Африки в 2004 году Алжиру (1:2), когда не вышел из группы.