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17 января 2017, 21:12 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Гол Андре Айю принес сборной Ганы победу над Угандой в матче Кубка африканских наций

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Футболисты сборной Ганы переиграли команду Уганды в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.

Встреча группы D, прошедшая во вторник в Порт-Джентиле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «черных звезд». Единственный мяч забил Андре Айю, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

Другая встреча группы D между сборными Египта и Мали пройдет позже во вторник.

Победитель Кубка африканских наций-2017 представит африканский континент на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Чемпион Африки выступит на турнире в группе В, где его соперниками станут сборные Германии, Чили и Австралии.

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