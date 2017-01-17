Гол Андре Айю принес сборной Ганы победу над Угандой в матче Кубка африканских наций

Встреча группы D, прошедшая во вторник в Порт-Джентиле, завершилась со счетом 1:0 в пользу «черных звезд». Единственный мяч забил Андре Айю, реализовавший пенальти на 32-й минуте.

Другая встреча группы D между сборными Египта и Мали пройдет позже во вторник.

Победитель Кубка африканских наций-2017 представит африканский континент на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Чемпион Африки выступит на турнире в группе В, где его соперниками станут сборные Германии, Чили и Австралии.