Гол Андре Айю принес сборной Ганы победу над Угандой в матче Кубка африканских наций
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Футболисты сборной Ганы переиграли команду Уганды в матче группового этапа Кубка африканских наций-2017, который проходит в Габоне.
Встреча группы D, прошедшая во вторник в
Другая встреча группы D между сборными Египта и Мали пройдет позже во вторник.
Победитель Кубка африканских наций-2017 представит африканский континент на Кубке конфедераций, который пройдет в России с 17 июня по 2 июля. Чемпион Африки выступит на турнире в группе В, где его соперниками станут сборные Германии, Чили и Австралии.
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