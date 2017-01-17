Белорусы победили футболистов Молдовы на международном турнире в Санкт-Петербурге

Сегодня во втором поединке утешительного турнира за 9−16-е места белорусы уверенно переиграли сверстников из Молдовы со счетом 4:0, забив по два мяча в каждом тайме. В первой половине игры отличились Владимир Старостин и Илья Сень, а после перерыва голы забили Егор Лапун и Красимир Капов. На групповом этапе подопечные Романа Киренкина сыграли неудачно, набрав лишь одно очко в матче с командой Латвии (2:2) и потерпев два поражения: от футболистов Индии (0:1) и России (0:3). На старте второго этапа белорусы одолели сборную Таджикистана в серии послематчевых пенальти — 7:6 (основное время — 0:0). Теперь в пятницу, 20 января, в своем заключительном поединке за 9-ю итоговую позицию белорусские футболисты сыграют с командой Азербайджана, которая сегодня разгромила эстонцев со счетом 3:0.

Борьбу за награды продолжат пары полуфиналистов, которые сыграют 18 января: Греция — Казахстан, Россия — Санкт-Петербург. Победители полуфинальных встреч 21 января разыграют главный приз, неудачники встретятся в матче за бронзовые награды.