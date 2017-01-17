Сборные Катара и Молдавии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Катара на 3-й минуте отличился Себастьян Сория. Команда Молдавии ответила точным ударом Андрея Кожокаря на 24-й.

Сборная Молдавии следующий матч проведет 20 марта с командой Сан-Марино. Катар 23 марта встретится со сборной Ирана в отборе на чемпионат мира.