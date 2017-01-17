Сборные Катара и Молдавии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче
МОСКВА, 17 янв —
Р-Спорт. Сборные Катара и Молдавии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче, проходившем в Дохе.
Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Катара на 3-й минуте отличился Себастьян Сория. Команда Молдавии ответила точным ударом Андрея Кожокаря на 24-й.
Сборная Молдавии следующий матч проведет 20 марта с командой
|17.01.2017 18:00
|матчи: Товарищеский матч
|Jassim Bin Hamad (al-Sadd)
Главные тренеры
|Хорхе Фоссати
|Игорь Добровольский
Голы
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Статистика
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|Желтые карточки
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|Красные карточки
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Судьи
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