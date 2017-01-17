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https://sport.mail.ru/news/football-national/28460125/
17 января 2017, 20:15 | Футбол: Сборные | Р-Спорт

Сборные Катара и Молдавии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче

МОСКВА, 17 янв — Р-Спорт. Сборные Катара и Молдавии по футболу сыграли вничью в товарищеском матче, проходившем в Дохе.

Встреча, прошедшая во вторник, завершилась со счетом 1:1. В составе сборной Катара на 3-й минуте отличился Себастьян Сория. Команда Молдавии ответила точным ударом Андрея Кожокаря на 24-й.

Сборная Молдавии следующий матч проведет 20 марта с командой Сан-Марино. Катар 23 марта встретится со сборной Ирана в отборе на чемпионат мира.

17.01.2017 18:00 матчи: Товарищеский матч Jassim Bin Hamad (al-Sadd)
Катар 1:1 Молдавия
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Хорхе Фоссати Игорь Добровольский
Голы
3′ Себастиан Сория Кинтана  
  Андрей Кожокарь 25′
Статистика
0 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
Судьи
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
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Капитан команды
Гол
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