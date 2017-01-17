Нелишний нападающий для РФПЛ из «Астаны»

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Нападающий из ДР Конго Жуниор Кабананга Каленжи забил единственный гол в матче Кубка Африки-2017 с Марокко, прошедшем со значительным преимуществом сборной из Северной Африки. Форвард «Астаны» ловко разобрался с мячом, который после прострела отлетел от штанги в центр штрафной площади. Казахстанский след у победы «леопардов».

Между тем участие в Кубке Африки 27-летнего футболиста по прозвищу Окоча (в честь полузащитника сборной Нигерии, победителя Кубка Африки-94 и олимпийского чемпиона-96) сопровождала неразбериха. Она возникла вследствие того, что главный тренер конголезцев Флоран Ибенге, тревожившийся по поводу небольшой травмы у Дьемерси Мбокани, включил в заявку не 23 игрока, а 24. Кабананга рассматривался как запасной, и в официальном списке, опубликованном Африканской конфедерацией футбола (КАФ), его сделали «лишним». Африканские СМИ сочувствовали нападающему, которому, мол, придется собирать чемоданы в обратный путь в Казахстан и который в очередной раз пролетел мимо Кубка Африки (хотя в 2015 году он вообще-то стал третьим призером турнира).

Во время матча с марокканцами на сайте КАФ под 6-м номером значился Эрве Каге из «Куртрейка». Его объявили и как автора гола. Между тем в телетрансляции было видно, что на футболке у игрока начертана фамилия Кабананга. Это не его, а Каге в последний момент «отцепили».

В 21-летнем возрасте Жуниор приехал из Киншасы в Бельгию. Именно эта европейская страна управляла до 1960 года огромной территорией, второй по площади африканской страной после Алжира, которую впоследствии называли то Конго-Леопольдвиль (чтобы отличать от бывшего французского владения, которое стало Конго-Браззавиль), то Конго-Киншаса, то Заир. Большинство чернокожих в Бельгии происходят как раз оттуда. Если взять сборную, то с ДР Конго так или иначе связаны братья Лукаку, Батшуайи, Компани, Ванден Борре (последние двое конголезцы наполовину). Кабаселе и Бентеке вообще родились в бывшем Заире.

Кабананга же чуть-чуть поиграл за «Андерлехт», потом отправился по арендам, пока не осел в «Серкль Брюгге». Из этого клуба форвард крупного телосложения (190 см роста) и проследовал летом 2015 года в «Астану». По приезде он честно сказал, что слышал только про велосипедную команду, которая носит имя казахстанской столицы, про футбол же в этих краях — ничего.

За полгода Жуниор принял участие в 23 матчах и забил 4 гола. При этом он постоянно играл в Лиге чемпионов (10 матчей из 12, включая все игры в группе), в основной турнир которой пробился казахстанский клуб. Невольно подсобила 6-матчевая дисквалификация, заработанная еще на отборочном этапе конкурентом за место в составе ганцем Твумаси. Тем не менее, зимой конголезец перебрался в «Карабюкспор» из второго турецкого дивизиона. Речь шла о заключении двухлетнего контракта, но в итоге состоялась аренда.

Вернувшись летом в «Астану», Жуниор опять регулярно играл в еврокубках (все 12 матчей «Астаны» в Лиге чемпионов и Лиге Европы, 2 гола), во второй раз стал чемпионом Казахстана (12 игр, 5 голов), а также выиграл Кубок страны.

Сайт transfermarkt оценивает конголезского форварда, у которого остался год действующего контракта с «Астаной», в 1,2 миллиона евро.